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Bagajdaki çocuğu görenler şok oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 09:43 | Son Güncelleme

Bursa İnegöl ilçesinde bir otomobil bagajında yolculuk eden küçük çocuğu görenler şok oldu.

Bagajdaki çocuğu görenler şok oldu

Bursa İnegöl ilçesinde bir otomobil bagajında yolculuk eden küçük çocuğu görenler şok oldu. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl ilçe merkezinde meydana geldi.
Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin arka bagajında küçük yaşta bir çocuğun olduğunu görenler şaştı kaldı. Arka kapağının açık olduğu ve içinde çocuğun bulunduğu otomobil İnegöl’ün en işlek caddesinde hiç bir şeye aldırış etmeden yoluna devam etti.
O anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Çekilen o görüntüler görenlerin tepkisine neden oldu. Otomobil bir süre sonra gözden kaybolarak kayıplara karıştı, geriye ise çekilen görüntüler kaldı.

Bagajdaki çocuğu görenler şok oldu

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