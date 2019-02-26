HABER

Bagajdan Afganlı göçmen çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 15:21 | Son Güncelleme

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir taksinin bagajından Afganistan uyruklu kaçak göçmen çıktı.

Bagajdan Afganlı göçmen çıktı

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir taksinin bagajından Afganistan uyruklu kaçak göçmen çıktı. Taksiciye 2 bin 830 TL, göçmene ise 700 TL para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre,Elazığ-Tunceli yolu üzerinde bulunan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Meşeli Jandarma Karakolu önünde yol kontrolü yapan ekipler, bir ticari taksiyi durdurdu. Araç sürücüsü, Jandarma ekiplerinin kontrol etmek istediği taksinin bagaj kapağının açılmadığını söyledi. Durumdan şüphelenen ekipler, bagaj kapağını sürücüden aldığı anahtarla açtı. Bagajdan kimliği, ikamet ve yol izin belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu şahıs çıktı. Bunun üzerine ekipler göçmen şahsı gözaltına alarak 700 TL para cezası kesip sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim etti. Öteyandan taksi sürücüsüne ise 2 bin 830 TL cezai işlem uygulandı.

Bagajdan Afganlı göçmen çıktı

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Batman’da saman balyalarının arasında 215 kilogram esrar ele geçirildiBatman’da saman balyalarının arasında 215 kilogram esrar ele geçirildi
Otomobil alev alev yandı: 4 yaralıOtomobil alev alev yandı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.