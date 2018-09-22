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Bagajındaki tıbbi cihaz ile çalınan otomobil bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 15:54 | Son Güncelleme

Pendik'te bir ara sokakta sahte plaka takılı halde bulunan otomobil, sahibi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bender'e teslim edildi

İSTANBUL (AA) - Başakşehir’de bagajındaki tıbbi cihaz ile çalınan otomobil park halinde bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bender'in otomobilinin 3 Ağustos'ta Bahçeşehir'de çalınmasına ilişkin başlattığı çalışma kapsamında, aracı dün akşam Pendik Şeyhli Mahallesi'ndeki bir ara sokağa sahte plakayla bırakılmış halde buldu.

Ekipler otomobili bulunduğu yerden alarak, araç çalındığı sırada bagajında bulunan tıbbi cihazın parçası ile Bender'e teslim etti.

Prof. Dr. Bender, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, polis ekiplerine teşekkür ederek, "Duktoskopi cihazı bir sistem. Benim aracımdaki aparat cihazın bir parçası. Meme hastalıklarının teşhisinde kullanılıyor. Arızası vardı, onun için aracıma almıştım, o gün de aracım çalındı." diye konuştu.

Cihaz ile bazı tümörleri ameliyatsız çıkardığını anlatan Prof. Dr. Bender, "Ben bu cihazı kullanarak dünyada ilk kez memenin süt kanalı içindeki birtakım tümörleri ameliyatsız çıkaracak bir yöntem geliştirdim." dedi.

Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Merit Sokak'ta 3 Ağustos'ta "tıklama" diye tabir edilen yöntemle Prof. Dr. Ömer Bender'in kullandığı araca arkadan çarparak durduran şüpheliler, aracı çalmıştı. Olayla ilgili Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Ağustos'ta yaşı küçük olan S.G'yi gözaltına almış, şüpheli hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Başakşehir oto hırsızlık Oto Hırsızlık Büro Amirliği Prof. Dr. Ömer Bender tıbbi cihaz

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