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Bağbaşı Yaylası'nda serinlik keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 19:24 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de 1400 metre yükseklikteki Bağbaşı Yaylası, yaz mevsimi ile birlikte aşırı sıcaktan bunalan vatandaşların akınına uğruyor.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de 1400 metre yükseklikteki Bağbaşı Yaylası, yaz mevsimi ile birlikte aşırı sıcaktan bunalan vatandaşların akınına uğruyor. Doğal güzelliği, eşsiz manzarası ve serin atmosferiyle ilgi odağı haline gelen yayla, misafirlerini kendine hayran bırakıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılında hizmete açtığı ve tesis haline getirilen 'Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası', yılın 4 mevsimi yoğun ilgi görüyor. Kent merkezinde de aşırı sıcaktan bunalanlar, teleferikle Bağbaşı Yaylası'na çıkıp, 1400 metre rakımda serinlemenin keyfini yaşarken vatandaşlar bungalov evlerde ve çadırlarda konaklama imkânı da buluyor. Yayla havası alarak doğa ile iç içe olan vatandaşlar, sevdikleriyle beraber yöresel tatların da keyfini çıkarıyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, bölgenin yayla turizminin merkezilerinden biri olduğunu söyledi. Yazın sıcaktan bulanların kışın ise kar görmek isteyenlerin tercihi haline gelen yaylanın kente kazandırdıkları en büyük projelerden biri olduğunu kaydeden Zolan, "Tesisimiz alternatif turizm anlamında şehrimize yeni bir soluk getirdi. Teleferik ve Bağbaşı yaylamız, 4 mevsim cazibe merkezi haline geldi. Ben tüm vatandaşlarımızı mutlaka tesisimizi görmeye, bu sıcak yaz günlerinde serin yayla havası almaya davet ediyorum" dedi. ZİYARETÇİLER HAYRAN Sivas'tan gezi için Denizli'ye geldiğini belirten Sebile Yılmaz, bölgeyi çok beğendiğini ifade ederek, "Teleferik güzel. 1400 metre yukarıya çıktık. Tesisler çok güzel ve temiz. Ben çok beğendim. Doğal güzelliğine hayran kaldım. Sıcak havadan kaçıp dinlenmek için oldukça elverişli bir yer" diye konuştu. Muğla'nın Bodrum ilçesinden kente ziyarete gelen Şükran Argın ise, "Burayı çok beğendim, havası çok temiz. Bodrumluları da buraya bekliyorum. Yeme içme alanları, piknik alanları, teleferik hepsi çok güzel. Herkesi buraya davet ediyorum" dedi.

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