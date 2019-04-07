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Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 20:13 | Son Güncelleme

Lokman Çağırıcı: - "Alevi, Sünni, Kürt ve Türk ayrımı yapmadan toplumun her kesimine hizmetimize devam ediyoruz. Vatana, millete, ezana, bayrağa ve İslam'a zarar vermedikçe herkes başımızın üstündedir"

İSTANBUL (AA) - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Bağcılar Belediye Başkanı seçilen Lokman Çağırıcı, mazbatasını aldı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde mazbata töreni düzenlendi.

Programda beraber görev yaptığı arkadaşları, eski ve yeni meclis üyeleri, muhtarlar ve partililer Çağırıcı'yı yalnız bırakmadı.

Çağırıcı, burada yaptığı konuşmada, Bağcılar halkına teşekkür etti. 42 yıldır yaşadığı, 32 yıldır siyaset yaptığı ve belediyecilikte 20 yılı doldurduğu Bağcılar'da 25. yıla "Bismillah." dediklerini belirten Çağırıcı, şunları kaydetti:

"Bağcılar az konuşur çok iş yapar. Bundan sonra da böyle olacak inşallah. Kimseyi ayırmadan, herkese eşit hizmet götürüyoruz. Partilerimiz, zihniyetlerimiz farklı olabilir. Ama biz hep 'önce insan' sloganıyla hareket ettik. Bağcılar'ın sloganı bu oldu. Alevi, Sünni, Kürt ve Türk ayrımı yapmadan toplumun her kesimine hizmetimize devam ediyoruz. Vatana, millete, ezana, bayrağa ve İslam'a zarar vermedikçe herkes başımızın üstündedir. Bağcılar az konuşur çok iş yapar. Bundan sonra da böyle olacak İnşallah. Yine aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Yapacak çok işimiz var."

İlçe Seçim Kurulu Başkanı İlhami Yılmaz da "Sizi tebrik ediyor. Görevinizde hayırlı çalışmalar ve başarılar diliyorum." ifadesini kullanarak Çağırıcı'ya mazbatasını sundu.

Çağırıcı daha sonra eski-yeni bütün meclis üyeleri ve muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, MHP İlçe Başkanı Onur Yeliş, AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatı üyeleri ve İlçe Seçim Kurulu çalışanları da katıldı.

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Bağcılar Belediyesi Lokman Çağırıcı Mazbata

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