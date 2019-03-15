BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI ÇAĞIRICI: PROJELERİN YÜZDE 80'İ GENÇLERE DÖNÜK OLACAK

Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL, (DHA)

Cumhur İttifakının Bağcılar Belediye Başkan adayı olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı "Proje Tanıtım" toplantısında yeni dönemde yapılacak plan ve projelerini anlattı. Çağırıcı, Bağcılar'a yapılacak meydan için "İstanbul'un en büyük şehir meydanı diyebiliriz" dedi.

"PROJELERİN YÜZDE 80'İ GENÇLERE DÖNÜK OLACAK"

Bağcılar Halk Sarayı'nda yapılan toplantıda konuşan Başkan Çağırıcı, projelerin yüzde 80'inin gençlere dönük olacağını söyledi. Başkan Çağırıcı, "Çağımızda gençlerimizin özellikle sokaktaki zararlı hareketlere karşı ve elektronik ve bilgisayar bağımlılığından kurtulmaları sadece polisiye tedbirlerle olmuyor. Onları meşgul edecek, heyecanlandıracak ve vatanına ve milletine faydalı bir nesil olarak yetiştirecek projeleri önemsediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum." dedi

İSTANBUL'UN EN BÜYÜK ŞEHİR MEYDANI

Çağırıcı, Bağcılar Meydanı ile ilgili olarak da "Projemizin ilk etabı bitmek üzere inşallah önümüzdeki dönem kentsel dönüşüm çerçevesindeki ilavelerimiz ile beraber 55 bin metrekareye Bağcılar Meydanımızı çıkaracağız." dedi.