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Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız oldu

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
09.01.2025 17:24
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Bağcılar Belediye Meclisi, Abdullah Özdemir’in AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı gösterilmesi sebebiyle boşalan Bağcılar Belediye Başkanlığı için seçimini yaptı. Yasin Yıldız, 30 oy alarak Bağcılar Belediyesi’nin yeni belediye başkanı oldu.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız oldu

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in AK Parti İstanbul İl Başkanlığına aday gösterilmesinden sonra kimin belediye başkanı olacağı merak konusu olmuştu. Meclis'te yapılan oylama sonucu Yasin Yıldız, Bağcılar Belediyesinin yeni belediye başkanı oldu.

YASİN YILDIZ KİMDİR?

1983 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Gümüşhanelidir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde “Yerel Yönetimler” alanında, Yüksek Lisans yaptı.

Yıldız, 2004 yılında AK Parti Bakırköy İlçe Gençlik Kolları’nda aktif siyasete başladı.
2007 - 2009 yılları arasında Bakırköy Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı yaptı.
Yıldız daha sonra 2009 yılında, AK Parti’den İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ve Bahçelievler Belediyesi meclis üyesi seçildi. 2012-2015 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Yıldız 2014 yerel seçimlerinden sonra Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

2024 yerel seçimlerinde de Bağcılar Belediyesi Meclis Üyeliği’ne seçilen Yıldız, aynı dönemde Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı. Önceki dönem Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in AK Parti İstanbul İl Başkan adayı olmasının ardından Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanı seçildi. Yıldız, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Bağcılar ak parti
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