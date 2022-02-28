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  4. Bağcılar Belediyesi 50 Zabıta Memuru alımı başvuruları ne zaman? KPSS şartı var mı? Bağcılar Belediyesi Zabıta Memuru alımı başvuru şartları nelerdir 2022? İşte gereken puanlar ve kadın - erkek için şartlar!

Bağcılar Belediyesi 50 Zabıta Memuru alımı başvuruları ne zaman? KPSS şartı var mı? Bağcılar Belediyesi Zabıta Memuru alımı başvuru şartları nelerdir 2022? İşte gereken puanlar ve kadın - erkek için şartlar!

28.02.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar Belediyesi 50 Zabıta Memuru alımı başvuruları ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada Zabıta Memuru alınacağı belirtildi. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi 50 Zabıta Memuru alımı başvuruları ne zaman? KPSS şartı var mı? Bağcılar Belediyesi Zabıta Memuru alımı başvuru şartları nelerdir 2022? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Bağcılar Belediyesi 50 Zabıta Memuru alımı başvuruları ile gereken puanlar ve kadın - erkek için şartlar haberimizde.

Bağcılar Belediyesi 50 Zabıta Memuru alımı başvuruları ne zaman? KPSS şartı var mı? Bağcılar Belediyesi Zabıta Memuru alımı başvuru şartları nelerdir 2022? İşte gereken puanlar ve kadın - erkek için şartlar!

Bağcılar Belediyesi 50 Zabıta Memuru alımı başvuruları yapılan açıklamanın ardından araştırılmaya başlandı. Bağcılar Belediyesi, 50 kişilik boş kadro için zabıta memuru alacağını başvuru şartları bilgisine de yer vererek duyurdu. Peki Bağcılar Belediyesi 50 Zabıta Memuru alımı başvuruları ne zaman? KPSS şartı var mı? Bağcılar Belediyesi Zabıta Memuru alımı başvuru şartları nelerdir 2022? Bağcılar Belediyesi 50 Zabıta Memuru alımı başvuruları ile gereken puanlar ve kadın - erkek için aranan şartlar haberimizde.

BAĞCILAR BELEDİYESİ 50 ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bağcılar Belediyesi 50 Zabıta memuru alımları için başvurular Nisan ayında alınacak.

Bağcılar Belediyesi'nin 50 kişilik boş kadrosu için başvurular 11 Nisan'da alınmaya başlanacak. Son başvuru tarihi ise 15 Nisan 2022 olarak duyuruldu.

BAĞCILAR BELEDİYESİ 50 ZABITA MEMURU ALIMINDA KPSS ŞARTI VAR MI?

Bağcılar Belediyesi 50 Zabıta memuru alımlarında KPSS şartı aranıyor.

2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94 ve Ön Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları bekleniyor.

Bağcılar Belediyesi 50 Zabıta Memuru alımı başvuruları ne zaman? KPSS şartı var mı? Bağcılar Belediyesi Zabıta Memuru alımı başvuru şartları nelerdir 2022? İşte gereken puanlar ve kadın - erkek için şartlar!

BAĞCILAR BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR 2022?

İşte Bağcılar Belediyesi Zabıta memuru alımı için başvuru şartları:

657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Öte yandan daha önce görev yapılan Kamu Kurumu veya kuruluşundan disiplin cezası almamış olmak.

Kamu Personeli Seçme Sınavı Şartı:

2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94 ve Ön Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacaktır.

Erkek ve kadınlarda boy şartı:

Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmak ve 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak.

Yaş şartı:

Yapılacak Zabıta Memurluğu sınav ile birlikte 30 yaşından büyük olmamak.

Sürücü belgesi şartı:

14.13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az A veya en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAĞCILAR BELEDİYESİ 50 ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvuruların alınmaya başlanacağı tarih olan 11 Nisan 2022 ila 15 Nisan 2022 arasında istenilen belgeleri Bağcılar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edecek.

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