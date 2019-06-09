HABER

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, Türkiye’nin ilk engelli dalıcı dalış eğitim merkezi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 12:41 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda 60 engelli kursiyerin ders aldığı dalış eğitim merkezi, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yetkilendirilen ilk engelli dalıcı dalış merkezi oldu.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, Türkiye’nin ilk engelli dalıcı dalış eğitim merkezi oldu

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda 60 engelli kursiyerin ders aldığı dalış eğitim merkezi, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yetkilendirilen ilk engelli dalıcı dalış merkezi oldu. Denetimleri başarıyla geçerek Türkiye’nin ilk ve tek engelli dalıcı dalış eğitim merkezi olan bu kurumdan engelli profesyonel dalgıçlar yetişecek.
Engelli dalıcı dalış talimatının geçen yıl şubat ayında yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) harekete geçti. Engellileri sualtının büyüleyici dünyasıyla buluşturacak dalıcı eğitmenleri için TSSF tarafından 14-15 Mayıs 2018 tarihlerinde Kocaeli’nde engelli dalıcı eğitmen semineri düzenlendi.
Seminerde engelli bireylerin denizlerde ve uygun havuzlarda donanımlı dalış ve sualtı etkinlikleri yapabilecek donanıma sahip olması için eğitmenlerin uyacakları kural ve standartlar anlatıldı. Sunumları fizyoterapist, psikolog ve özel eğitim uzmanlarının gerçekleştirdiği programda 1,2 ve 3 yıldızlı dalış eğitmenlerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Başarılı olan eğitmenlere engelli dalıcı eğitmen belgesi verildi.

"Engellilerle ilgili yaptığımız çalışmalarda geldiğimiz bu nokta bizi çok mutlu etti"
Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından Ferhat Yalgın’ın hocalık yaptığı Bağcılar Belediyesi bünyesindeki Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü adına TSSF’ye başvuruda bulunuldu. İki denetleme sonunda imkanları yeterli bulunan, belgeleri tam olan ve eğitmen şartları da uygun görülen Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Dalış Eğitim Merkezi, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu tarafından yetkilendirilen ilk engelli dalıcı dalış merkezi oldu.
İlk ve tek olma özelliği taşıyan bu kulüpte eğitim görecek olan engelliler, her açıdan donanımlı birer profesyonel dalgıç olacak. Dalış merkezinin başarısını tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Engellilerle ilgili yaptığımız çalışmalarda geldiğimiz bu nokta bizi çok mutlu etti. İnanıyorum ki engelli çocuklarımız buralardan gerçek bir dalgıç olarak ayrılacak” dedi.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, Türkiye’nin ilk engelli dalıcı dalış eğitim merkezi oldu

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, Türkiye’nin ilk engelli dalıcı dalış eğitim merkezi oldu

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, Türkiye’nin ilk engelli dalıcı dalış eğitim merkezi oldu

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, Türkiye’nin ilk engelli dalıcı dalış eğitim merkezi oldu

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
Motosikletiyle İzmir'den Mardin'e karne hediyesi kitap götürecekMotosikletiyle İzmir'den Mardin'e karne hediyesi kitap götürecek
Ümraniye'de minibüsün cami duvarına çarpma anı kamerada Ümraniye'de minibüsün cami duvarına çarpma anı kamerada 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Soylu'dan İmamoğlu ile ilgili flaş sözler

Soylu'dan İmamoğlu ile ilgili flaş sözler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüz binlerce gencin gözü yeni askerlik sisteminde! Salı günü başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Çarşı izinine çıkan asker denize atlayıp hayat kurtardı

Çarşı izinine çıkan asker denize atlayıp hayat kurtardı

Okullarda tatil zili cuma günü çalacak

Cuma başlıyor! Bu yıl ilk kez yapılacak

Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

Afyonkarahisar'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afyon'da deprem!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.