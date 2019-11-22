Bağcılar Belediyesi ilçedeki sözleşmeli öğretmenler onuruna yemek verdi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bağcılar Belediyesi sözleşmeli aday öğretmenler onuruna 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla yemek düzenledi.

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki programa İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve öğretmenler katıldı.

Programda konuşan Levent Yazıcı, öğretmenler olarak Milli Eğitim Bakanlığının hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirme stratejisiyle çalıştıklarını belirtti.

Hem bugünün hem de geleceğin beceriyle donanmış ve bu becerileri insanların faydasına kullanabilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ama mutlaka ahlaklı çocuklar yetiştirme hedefiyle çalışma durumunda olduklarını vurgulayan Yazıcı, "Bizim mesleğimiz sadece gelir elde etme sadece hayatımızı idame ettirebileceğimiz bir işin çok ötesindedir." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da öğretmenlerin toplumun önderi olduğunu kaydederek, "Gençlerin sizin hareketlerinizi örnek alacağını unutmayın. İlçemizin daha güzel seviyeye ulaşmasında çok değerli emeklerinizin olacağına inanıyorum. Bağcılar Belediyesi olarak eğitimi birinci önceliklerimiz arasına yer aldık. Rabb'im güzel hizmetler yapmayı nasip etsin." diye konuştu.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan da öğretmenlerden gençleri ve çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamalarını istedi.

Bağcılar Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar'daki aday öğretmenlerle birlikte kadrolu öğretmen sayısının 5 bin 500 olduğunu bildirdi.

Programın sonunda öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı aday öğretmenlere çiçek takdim etti.

