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Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi temizlik personeli istihdamı için aracılık yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 11:39 | Son Güncelleme

BAĞCILAR Belediyesi Kariyer Merkezi iş arayanlara çalışma fırsatı sunuyor.

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi temizlik personeli istihdamı için aracılık yaptı

İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR Belediyesi Kariyer Merkezi iş arayanlara çalışma fırsatı sunuyor. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda yapılan mülakata katılan yaklaşık 2 bin kişiden aranan özelliklere uyanlar, İstanbul Havalimanı’nda hizmet veren şirket bünyesinde temizlik personeli olarak iş başı yapacak.

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, yüzlerce kişiyi iş imkanı sunmak için bir program daha gerçekleştirdi. Güvenlik, sosyal hizmetler, siber güvenlik alanlarında faaliyet gösteren Binsat Holding’in “Temizlik elemanı” talebi üzerine Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, İŞKUR’la yapılan protokol çerçevesinde daha önceden kayıt yaptıranlarla irtibata geçti. 18-45 yaş arasında yaklaşık 2 bin kişiye davette bulunuldu.

Bu kapsamda Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda Binsat Holding’in insan kaynakları birimi yöneticileriyle, iş arayanlar bir araya geldi. Firma sorumluları başvuru yapanların dosyalarını inceledikten sonra onlarla yüz yüze görüşmeler yaptı. İncelemenin ardından aranan kriterlere ve şartlara uyanlar Binsat Şirketler Grubu’nun taşeron çalışanı olarak İstanbul Havalimanı’nda görevlendirilecek.

“12 AYLIK SÜREÇTE BAĞCILAR BELEDİYESİ OLARAK 880 KİŞİYİ İŞE YERLEŞTİRDİK”

Kariyer Merkezi sayesinde iş yükünün azaltıldığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İş arayanları istihdam ettiğimiz Kariyer Merkezimiz güzel sonuçlar alıyor. 2018 Mayıs ayı ile 2019 Mayıs ayı arasındaki 12 aylık süreçte Bağcılar Belediyesi olarak 880 kişiyi işe yerleştirdik. Bu sayede hem eleman arayan firmaların talepleri karşılandı hem de işsiz vatandaşlar iş sahibi oldu” dedi.

(FOTOĞRAF)

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi temizlik personeli istihdamı için aracılık yaptıBağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi temizlik personeli istihdamı için aracılık yaptı

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