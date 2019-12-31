HABER
  4. Bağcılar Belediyesi personeli organ bağışı yaptı

Bağcılar Belediyesi personeli organ bağışı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 10:26 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi personeli organ bağışı yaptı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi çalışanları organ bağışı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, organ bağışına dikkati çekmek ve bağışçı sayısını artırmak amacıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle belediye hizmet binasında "Kalbinize bir kez sorun hayat vermek ister mi?" temasıyla stant kuruldu.

Sağlık görevlileri, standa uğrayan belediye çalışanlarına hem bilgi verdi hem de onların "Beyin ölümü nedir, tanısı nasıl konulur?", "Hangi organlarımı bağışlayabilirim?" ve "Dinen bir sakıncası var mı?" şeklindeki sorularını cevaplandırdı.

İki gün kurulu kalan ve yoğun ilgi gören stantta, gönüllü olarak organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar form doldurarak kayıtlarını yaptırdı. Ayrıca vatandaşlara organ bağışıyla ilgili bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Hemşehrilerini organ bağışı yapmaya davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da bir organın bir can demek olduğu bilincinin herkes tarafından benimsenmesi gerektiğini belirtti.

PARTNERMilyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...
Beytüşşebap'ta kar kalınlığı, 70 santimi bulduBeytüşşebap'ta kar kalınlığı, 70 santimi buldu
Ordu’daki sahte rapor operasyonuna 3 tutuklamaOrdu’daki sahte rapor operasyonuna 3 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Belediyesi organ bağışı

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

MasterChef şampiyonu Cemre'den örnek hareket!

MasterChef şampiyonu Cemre'den örnek hareket!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

ABD ve BM arasında kritik görüşme! Saldırının sebebi buymuş!

ABD ve BM arasında kritik görüşme! Saldırının sebebi buymuş!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Tel Abyad'daki patlamada yaralanan asker şehit oldu

Şanlıurfa'dan kahreden haber

Ankara'da otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti

Ankara'da feci kaza! 2 ölü

Ankara'da korkunç olay! Genç kadın bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

Ankara'da korkunç olay!

Korkunç anlar! Kaldırımdaki kadına böyle çarptı

Korkunç anlar! Kaldırımdaki kadına...

Türk Akım Projesi 8 Ocak’ta açılıyor

Dev projenin açılış tarihi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.