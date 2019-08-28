Bağcılar Belediyesi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği

İSTANBUL, (DHA) - 30 AĞUSTOS Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından özel bir program düzenlendi. Programda Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü üyesi işitme, süreğen, fiziksel, zihinsel ve görme engelli 5 öğrenci, "Zafer Dalışı" adı altında Beykoz'da suya aletli dalış gerçekleştirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından "Zafer Dalışı" etkinliği düzenledi. Bu çerçevede Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü öğrencileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Beykoz Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı’nda bir araya geldi. Görme, işitme, süreğen, fiziksel ve zihinsel engelli 5 genç, kurbağa adamlar ve 1. Sınıf dalgıç özel ihtisaslı personel eşliğinde iskeleden suya tüplü dalış gerçekleştirdi. Boğazın derinliklerine inen engelliler, su yüzüne çıktığında meşaleler yakıp Türk Bayrağı açtı. Programın sonunda günün anısına etkinlikte dalış yapanlara sertifika verildi.

"SUYUN ALTI ENGELLERİN OLMADIĞI BAMBAŞKA BİR DÜNYA"

30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel bir dalış gerçekleştireceklerini söyleyen Görme Engelli Hamza Demir, şunları dile getirdi:

"Bu dalışın manevi anlamı çok yüksek. Suyun altı engellerin olmadığı bambaşka bir dünya. Herkesin eşit olduğu, erişilebilir bir dünya. Buna 30 Ağustos gibi manevi bir değer eklendiği zaman bizim için bu dalışın tadı bir başka olacak. Suyun altında bayrak açacağız. 30 Ağustos yıllar önce bizim bayrağımızı yere indirmek için açılan bir savaşın sonucudur. Biz yıllar önce bayrağımızı yeryüzünde sallandırma savaşını kazandık. Bugün de dünyaya vermek istediğimiz mesaj suyun altında da bu bayrağı açmaya hak kazandığımızdır."

Zihinsel Engelli Diren Demircan yapacağı dalış için çok heyecanlı olduğunu belirtirken, hayatında ilk kez yapacağı dalışın 30 Ağustos gününde olmasının ayrıca gurur verici olduğunu belirten engelli Metehan Ergün, arkadaşlarıyla birlikte su altında Türk Bayrağı açacağını ve bunun için çok mutlu olduğunu söyledi.