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Bağcılar Belediyesi’nin kekemelik kursu İsveçli aileye umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 13:10 | Son Güncelleme

BAĞCILAR Belediyesi tarafından verilen kekemelik kursu, İsveç’te yaşayan Jusufoski Ailesi'ne umut oldu.

Bağcılar Belediyesi’nin kekemelik kursu İsveçli aileye umut oldu

İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR Belediyesi tarafından verilen kekemelik kursu, İsveç’te yaşayan Jusufoski Ailesi'ne umut oldu.

İsveç’te şoförlük yapan Nevzat Jusufoski, internetten okuduğu, '3 aylık eğitimle Bağcılar’da 2 bin 350 kişi kekemelikten kurtuldu' haberi üzerine sosyal medyadan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya mesaj attı. Jusufoski, gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:

"12 yaşındaki oğlum doğuştan kekeme. İsveç’te bulunan yerlerde terapi aldı ancak bir sonuç alamadık. Belediyenizin açmış olduğu kursun başarısını duydum ve çok sevindim. Öğrendiğime göre bu hizmet sadece belediyeniz sınırları içinde ikamet eden vatandaşlara yönelikmiş. Bize de yardımcı olur musunuz?"

"KURSA KATILMAK İSTİYORUZ ANCAK TÜRK VATANDAŞI DEĞİLİZ"

Mesajı okuyan Başkan Çağırıcı, Nevzat Jusufoski’yle irtibata geçti. Görüntülü telefon görüşmesinde karşısında Başkan Çağırıcı’yı gören Jusufoski, çok heyecanlandı. İsveç’te Bağcılar’dakine benzer bir hizmet bulamadığını söyleyen Jusufoski, “Makedonya Türklerindeniz. 10 yıldır burada yaşıyoruz. Özelde tedavi yaptırdık ama bir sonuç alamadık. Çünkü burada mevcut durumunuzu kabullendirmeye yönelik bir uygulama var. Psikolojik olarak kekeme olduğunuzu ve bununla yaşamanız gerektiğini öğretiyorlar. Ancak sizin orada yaptığınız tedaviye yönelik bir uygulama. Belediyenizin açtığı kursa katılmak istiyoruz fakat biz Türk vatandaşı değiliz” dedi.

"HERKESE EL UZATMAK BİZİM İNSANLIK GÖREVİMİZ"

Jusufoski’yi dinleyen Çağırıcı, umut arayışındaki babaya ve konuşma hasreti çeken Hamza’ya sevindirici haberi verdi. Çağırıcı, “Türk vatandaşı olmamanız sorun değil. Hiçbir kimlik gözetmeden ve ayrım yapmadan herkese el uzatmak bizim insanlık görevimiz. Bizim kurslarımız devam ediyor. Eğitim dönemlerimizden uygun olana katılabilirsiniz. İnanıyorum ki 3 ay içinde Hamza’nın kekemelik problemi sona erecek” diyerek İstanbul’a davet etti.

Konuşmaları dinleyen ve duygulanan Hamza, Başkan Çağırıcı’ya teşekkür etti. Hamza okul tatile girdiği yaz mevsiminde eğitim için Bağcılar’a geleceğini söyledi.

KEKEMELİK KURSU HAKKINDA

Sosyal hayatta kekemelikleri sebebiyle engel yaşayan her yaştan vatandaşa Bağcılar Belediyesi tarafından Konuşma Bozuklukları Eğitimi veriliyor. 3 ay gibi kısa bir zaman dilimini kapsayan eğitimin ardından kekeme olarak kursa başlayan kursiyerler, hızlı ve akıcı konuşmaya başlıyor. 2013 yılından bugüne kadar bu programa katılan 2 bin 350 kişi kekemelik probleminden kurtuldu.

Bağcılar Belediyesi’nin kekemelik kursu İsveçli aileye umut olduBağcılar Belediyesi’nin kekemelik kursu İsveçli aileye umut olduBağcılar Belediyesi’nin kekemelik kursu İsveçli aileye umut olduBağcılar Belediyesi’nin kekemelik kursu İsveçli aileye umut oldu

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