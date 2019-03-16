Bağcılar Belediyesi’nin kekemelik kursu İsveçli aileye umut oldu

İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR Belediyesi tarafından verilen kekemelik kursu, İsveç’te yaşayan Jusufoski Ailesi'ne umut oldu.

İsveç’te şoförlük yapan Nevzat Jusufoski, internetten okuduğu, '3 aylık eğitimle Bağcılar’da 2 bin 350 kişi kekemelikten kurtuldu' haberi üzerine sosyal medyadan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya mesaj attı. Jusufoski, gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:

"12 yaşındaki oğlum doğuştan kekeme. İsveç’te bulunan yerlerde terapi aldı ancak bir sonuç alamadık. Belediyenizin açmış olduğu kursun başarısını duydum ve çok sevindim. Öğrendiğime göre bu hizmet sadece belediyeniz sınırları içinde ikamet eden vatandaşlara yönelikmiş. Bize de yardımcı olur musunuz?"

"KURSA KATILMAK İSTİYORUZ ANCAK TÜRK VATANDAŞI DEĞİLİZ"

Mesajı okuyan Başkan Çağırıcı, Nevzat Jusufoski’yle irtibata geçti. Görüntülü telefon görüşmesinde karşısında Başkan Çağırıcı’yı gören Jusufoski, çok heyecanlandı. İsveç’te Bağcılar’dakine benzer bir hizmet bulamadığını söyleyen Jusufoski, “Makedonya Türklerindeniz. 10 yıldır burada yaşıyoruz. Özelde tedavi yaptırdık ama bir sonuç alamadık. Çünkü burada mevcut durumunuzu kabullendirmeye yönelik bir uygulama var. Psikolojik olarak kekeme olduğunuzu ve bununla yaşamanız gerektiğini öğretiyorlar. Ancak sizin orada yaptığınız tedaviye yönelik bir uygulama. Belediyenizin açtığı kursa katılmak istiyoruz fakat biz Türk vatandaşı değiliz” dedi.