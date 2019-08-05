Bağcılar Çanakkale Zafer Müzesi Youtube ile dünyaya açılıyor

İSTANBUL, (DHA) - ÇANAKKALE ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından hizmete sunulan Çanakkale Zafer Müzesi, gençlere daha rahat ulaşmak için Youtube kanalı kurdu. “Bagcilarmuze” isimli kanalda oluşturulan video, klip içerikleri sayesinde dünyanın dört bir yanındaki gençlere erişim sağlanarak hem müze hem de Çanakkale tarihi anlatılıyor.

Bağcılar Belediyesi’nce 2017 yılında kurulan Çanakkale Zafer Müzesi, yoğun ilgi görüyor. 15 Temmuz Mahallesi’nde bulunan Çanakkale Zafer Müzesi’ni 2019’un ilk altı ayında 26 bin 567 kişi ziyaret etti. Müzeyi gezenler arasında öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumları üyeleri bulunuyor. Ziyaretçiler, rehberler eşliğinde bilgiler alırken eserleri de yakından inceleme imkanı buluyorlar.

Bağcılar Belediyesi yetkilileri, ziyaretçiler dışında daha geniş bir kitleye ulaşmak amacıyla bir platform oluşturmaya karar verdi. Bu amaçla özellikle genç kuşağın vakit geçirdiği sosyal medya ağı Youtube tercih edildi. Çanakkale Zafer Müzesi’ndeki orijinal Çanakkale savaş materyallerinden realistik silikon heykellere, Nusret Mayın Gemisi iç bölüm uygulamasından Gelibolu topoğrafyasına kadar bütün çalışmaları gösteren video ve klipler hazırlandı. Geçmişle günümüz arasında bağ kuran bu zengin içerikler, kurulan “Bagcilarmuze” adlı kanalda izlenime sunuldu. İnternet kullanıcıları, kanalın paylaşımlarına beğeni ve her türlü yorum da yaparak etkileşimde bulunabiliyor.