Bağcılar'da 3 kişiyle çatışan iş insanı yaralandı

Edinilen bilgilere göre, bir yakınıyla birlikte 1 milyon TL nakit parasını bankaya yatırmak için yola çıkan iş insanı Bülent O., silahlı 3 kişi tarafından takip edildi. Saat 15.30 sıralarında Bağcılar, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi'ndeki bir bankanın önünde iş insanını takip eden 3 kişi, gasp girişiminde bulundu.

İş insanı Bülent O. ve beraberindeki yakını üstünde taşıdığı silahı çıkarınca, taraflar arasında çatışma çıktı. Çatışmada ayağında vurularak yaralanan Bülent O., taşıdığı parayla birlikte bir banka şubesine sığındı. Olayı gören banka güvenlik görevlisinin panik butonuna basması üzerine gasp girişiminde bulunan ve Bülent O.'yu yaralayan 3 kişi, geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı.

Yaralı Bülent O.'ya ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı ve ambulans ile yakınlarda bulunan bir hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise, inceleme yapıp bilgi topladıktan sonra, kimliği henüz belirlenemeyen 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

