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Bağcılar’da aynı iş yerinde üst üste hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 09:12 | Son Güncelleme

Bağcılar’da yedek parça dükkanına giren hırsız çaldığı malzemeleri ceplerine doldurup arabaya boşalttı, ardından döndü aynı yerden yine hırsızlık yaptı. Şüphelinin müşteri gibi gelerek rahat tavırlarla hırsızlık yaptığı o anlar ise kameraya yansıdı.

Bağcılar’da aynı iş yerinde üst üste hırsızlık

Olay, 28 Ocak Salı günü saat 09.45 sıralarında Bağcılar’da bulunan bir oto yedek parçacıda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yedek parça aksesuar malzemeleri de satan araba tamircisi dükkanına müşteri kılığında gelen bir kişi çalışan Yakup Berçin’e aracına akü taktırmak istediğini söyledi. Yakup Berçin, araca akü takmak için dışarıya çıktığı anı fırsat bilen hırsız korna, telefonluklar, led ışığı, kapı kolu gibi malzemeleri ceplerine doldurmaya başladı. Hırsız montunu iyice kapatıp aracına geçip malzemeleri oraya boşalttı.

ÇALDIKLARINI ARACINA KOYDU, DÖNÜP BİR DAHA HIRSIZLIK YAPTI

İş yerinden çaldığı malzemeleri aracına koyan hırsız, daha sonra pişkin tavırlar sergileyerek aynı iş yerine bir daha girerek yedek parçaları incelemeye başladı. İkinci sefer dükkana gelen hırsız, içeride usta ve müşteriyi görünce soğukkanlılığını bozmadı. Ustanın dışarıya çıkmasını fırsat bilen hırsız, yapışkan bayraklar ve araç malzemelerini montunun cebine doldurmaya devam etti. Ceplerini doldurduğu malzemeleri tekrardan aracına geçip boşalttı.

MALZEMELERLE BİRLİKTE TAKILAN AKÜYÜ DE ÇALDI

Daha sonra dükkana usta Yakup Berçin’in kardeşi Ahmet Berçin’de geldi. Bir süre dışarıya çıkan şüpheli gözüne başka malzemeler daha kestirdi. İçeriye geçen hırsız hedefindeki içinde led ışığı olan bir kutuyu daha cebine koydu. Bir süre sonra kendisinden şüphelendiğini anladığında takılan aküyü de çalıp toplamda 2 bin lira değerinde malzemeyi de alarak aracıyla kaçtı. Durumu fark eden iş yeri çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

"BENİM GELDİĞİMİ GÖRMESİNE RAĞMEN ÇALMAYA DEVAM EDİYOR"

İş yeri soyulan Ahmet Berçin, “Kardeşim 300 liralık aküyü takarken içeriye iki defa giriyor. İlkinde 150-200 liralık, ikincide bin liraya yakın malı çalıyor. Üçüncü seferde benim geldiğimi görmesine rağmen malzeme çalmaya devam ediyor. Çaldığı malzemeleri arabaya boşaltıyor kardeşim lavaboya gittiğinde müşteriden 300 lira alınacağını söyledi bu kişiyi takip etmeye başladım. Beni takip etmeye gerek yok aracım için servis çağırdım deyince şüphelenmedim. Malları çıkarırken kaçıyor gidiyor” dedi.

YEDEK PARÇACIDA ÜST ÜSTE İKİ HIRSIZLIK KAMERADA

Hırsızın müşteri gibi girerek malzemeleri çaldığı o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dükkana gelen hırsız ustayla bir süre konuştuktan sonra dükkanda kimsenin olmamasını fırsat bilip montunun cebine malzemeleri doldurup araca gittiği, sonrasında ise tekrar gelerek hırsızlık yapmaya devam ettiği, ardından da dışarıya çıkıp aracına binip kaçtığı görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Bağcılar hırsızlık

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