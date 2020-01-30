Bağcılar’da aynı iş yerinde üst üste hırsızlık

Olay, 28 Ocak Salı günü saat 09.45 sıralarında Bağcılar’da bulunan bir oto yedek parçacıda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yedek parça aksesuar malzemeleri de satan araba tamircisi dükkanına müşteri kılığında gelen bir kişi çalışan Yakup Berçin’e aracına akü taktırmak istediğini söyledi. Yakup Berçin, araca akü takmak için dışarıya çıktığı anı fırsat bilen hırsız korna, telefonluklar, led ışığı, kapı kolu gibi malzemeleri ceplerine doldurmaya başladı. Hırsız montunu iyice kapatıp aracına geçip malzemeleri oraya boşalttı.

ÇALDIKLARINI ARACINA KOYDU, DÖNÜP BİR DAHA HIRSIZLIK YAPTI

İş yerinden çaldığı malzemeleri aracına koyan hırsız, daha sonra pişkin tavırlar sergileyerek aynı iş yerine bir daha girerek yedek parçaları incelemeye başladı. İkinci sefer dükkana gelen hırsız, içeride usta ve müşteriyi görünce soğukkanlılığını bozmadı. Ustanın dışarıya çıkmasını fırsat bilen hırsız, yapışkan bayraklar ve araç malzemelerini montunun cebine doldurmaya devam etti. Ceplerini doldurduğu malzemeleri tekrardan aracına geçip boşalttı.

MALZEMELERLE BİRLİKTE TAKILAN AKÜYÜ DE ÇALDI

Daha sonra dükkana usta Yakup Berçin’in kardeşi Ahmet Berçin’de geldi. Bir süre dışarıya çıkan şüpheli gözüne başka malzemeler daha kestirdi. İçeriye geçen hırsız hedefindeki içinde led ışığı olan bir kutuyu daha cebine koydu. Bir süre sonra kendisinden şüphelendiğini anladığında takılan aküyü de çalıp toplamda 2 bin lira değerinde malzemeyi de alarak aracıyla kaçtı. Durumu fark eden iş yeri çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.