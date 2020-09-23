Bağcılar'da çocukların oyun oynarken kamyoneti ateşe vermeleri kamerada

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 14.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi 1077 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, kamyonet sahibi Ayetullah Durmuş evine gitmek için aracını sokağa park etti. O sırada sokak üzerinde oyun oynayan çocuklar, park halindeki kamyonetin kasasına yanıcı bir madde atarak ateşe verdi. Alevler kısa sürede aracın tüm kasasını kapladı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yanan araç söndürüldü. Olay yerine polis ekipleri gelerek yanan araçta inceleme yaptı. Çocukların ateşe vererek yaktıkları kamyonet çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

"KAMERALARDA ÇOCUKLARIN YAKTIĞI GÖRÜLÜYOR"

Sebze meyve satan kamyonet sahibi Ayetullah Durmuş, "Yemek yemek için evime gittim. Yemekten sora aracıma yakın kıraathanede çay içtim. Bağrışmalar geldi. Koşup dışarı baktım. Benim aracım yanıyordu. Söndürme çabalarına girdik ama alev topuna dönmüştü. Aracım kullanılamaz hale geldikten sonra müdahale edebildik. Kimseyle husumetim yok. Kameralara baktığımızda sanki bilinçli yapılmış. Kameralarda çocukların yaktığı görünüyor. Çocukların bir iki kere aracı yakmaya çalışması, bir vatandaşın yanan aracı görüp olay yerinden uzaklaşması bende şüphe uyandırıyor. Bu araç benim bakmakla yükümlü olduğumun çocuğumun nafakası. Devletten bu konuda yardım istiyorum" dedi.