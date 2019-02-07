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Bağcılar'da elektrik panosu patladı: 21 kişi zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 22:50 | Son Güncelleme

Bağcılar'da bir binanın elektrik panosu patladı, yoğun duman nedeniyle 15'i çocuk 21 kişi zehirlendi.

Olay, Fatih Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binada meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın girişindeki elektrik panosu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından kısa sürede tüm binayı duman sardı.

CADDE SİYAH DUMANLARLA KAPLANDI

Mahallede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bina sakinleri tahliye edilirken 15'i çocuk 21 kişi dumandan zehirlendi.

Mahalle sakinleri, caddenin siyah dumanlarla kaplanması sonucu kapı zillerine bastıklarını ve ardından polisleri çağırdıklarını belirtti. Dumandan zehirlenen çocuklar ve bina sakinleri, çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bağcılar'da meydana gelen yangınla ilgili, "Olay bina girişindeki elektrik saatlerinin yanmasından ibarettir." açıklaması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, bina girişinde bulunan elektrik saatlerinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın meydana geldiği belirtildi.

Yangının Bağcılar itfaiye ekibi tarafından söndürüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın nedeniyle üst katlarda oturan vatandaşlardan bazıları ve panik yaşayan 16 kişi ekiplerimiz tarafından tahliye edilmiştir. Herhangi bir yaralanma söz konusu değildir. Olay bina girişindeki elektrik saatlerinin yanmasından ibarettir. Bir patlama söz konusu değildir." (İHA - AA)


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elektrik panosu Bağcılar

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