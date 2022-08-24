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Bağcılar’da facianın eşiğinden dönüldü! Aracın üzerine balkon çöktü

24.08.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar’da bir binanın balkonu tadilat çalışması sırasında sokakta bulunan aracın üzerine çöktü. Herhangi bir can kaybının olmadığı olayda balkon ve araçta maddi hasar meydana geldi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay Bağcılar Yıldıztepe mahallesi 507. Sokakta meydana geldi. Sokakta bulunan binanın ikinci kat balkonu tadilat çalışması yapılırken çöktü. Balkondan kopan molozlar o sırada sokakta park halindeki aracın üzerine düştü. Olayda herhangi bir yaralanma yada can kaybı görülmezken araç ve balkonda maddi hasar meydana geldi. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde balkondan kopan parçalar bir anda aracın üzerine düşüyor.

O sırada sokakta olan Sabri Saygı “Biz sabah buradaydık. Biri balkonda çalışma yapıyordu. Adam demirleri sökünce balkon olduğu gibi çöktü. Allah’tan aşağıda çoluk çocuk yoktu. Araç vardı sadece onun üzerine düştü” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar balkon
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