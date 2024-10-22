Bağcılar'da festival tadında kitap fuarı... İstanbullular akın etti! Hem sanata hem eğlenceye doydular

Bağcılar Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği kitap fuarı adeta festivale dönüştü. Bağcılılar, kitap fuarıyla birlikte kültür, sanat ve edebiyat dolu günler geçirirken; aileler çocuklarıyla, gençler de arkadaşlarıyla birlikte yayınevi stantlarını ziyaret etti. Vatandaşlar aynı zamanda labirentten atölyelere kadar birçok alanı barındıran platoda eğlenceli zaman geçirdi.

ZİYARETÇİ AKINI

Bağcılar Belediyesi tarafından bu sene 3'üncüsü düzenlenen Bağcılar Kitap Fuarı (BKF) 18 Ekim 2024 tarihinde Bağcılar Meydanı'nda kapılarını vatandaşlara açtı. Dört günü geride bırakan kitap fuarı, hafta sonu da ziyaretçi akınına uğradı.

Bilinen kitap fuarlarının aksine çok farklı kurgulanan BKF gerek ortamı gerekse aktiviteleriyle kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken; her yaştan ve kesimden İstanbullu, zamanın büyük bir bölümünü BKF’de geçirmeyi tercih etti.

EDEBİYAT DÜNYASINDA ZAMAN YOLCULUĞU

Ziyaretçiler; kültür, sanat ve edebiyat dolu platformda zaman yolculuğuna çıkarken, alanda kurulan labirente giren kitapseverler, edebiyat dünyasında iz bırakan yazarların hayatlarını anlatan küplerle ve fotoğraflarıyla karşılaşıyor.

FİLİSTİN KÖŞESİ DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca Filistin köşesinde ise geçmişten bugüne Filistin’in haritaları ve bilgilendirici panolar yer alıyor.

Çocuklar da fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan atölyelerde eğlenceli vakit geçirirken, gençler de renkli dekorlar arasında bol bol fotoğraf çekiyor.

YAZARLAR, KİTAPSEVERLERLE BULUŞTU; MÜZİK ZİYAFETİ SUNULDU

İlk dört günde AK Parti Grup Başkanvekili ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, Nurullah Genç, Şermin Yaşar, Mete Yarar, Türker Akıncı, Saniye Bencik Kangal, Turan Kışlakçı, Turgay Güler, Savaş Barkçin, Onur Erol, Zahide Tuba Kor, Şükran Kaymak ve Güven İslamoğlu okurlarla buluşarak keyifli söyleşiler gerçekleştirdi. Ayrıca fuarın üçüncü gününde müzisyen ve aynı zamanda AK Parti İstanbul Milletvekili olan Yücel Arzen müzik dinletisi sundu.

Ayrıca AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya fuar alanını dolaştı.

BKF İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER: "İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

Kitap fuarlarının önemine değinen yazar Bahadır Yenişehirliğlu, “Fuarlar öncelikle insanları kitap okumaya yönlendiriyor. Siz kıymetli hanımefendiler, beyefendiler gelip yazarların söyleşilerini dinliyorsunuz. İnsan insandan birçok şey kazanıyor. Dinleyerek faydalanma, merak ederek kitaba dokunma en azından buradan bir kitap alarak onunla ünsiyet değiştirme, evlatlarımıza kitap okuduğumuzu gösterme, anne baba olarak bizim yükümlülüğümüz bu” dedi. Fuar alanına hayran kalan yazar Nurullah Genç ise “Çok güzel olmuş. Alanı görünce güzel tasarımları görünce Bağcılar Kitap Fuarı, fuarcılığa yeni bir bakış açısı getirmiş gibi hissettim. Girişte çok güzel bir sunumla yazarlarımızın farklı bir anlayış içerisinde programlarının duyurulması. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Başka bir yerde rastlamadım. Yani giriş kapısı son derece önemli. İçeride de çok güzel bir atmosfer var. Girizgahı da muhtevası da çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI ÖZDEMİR: "İSTANBUL'UN KALBİ İLÇEMİZDE ATIYOR"

Festival tadında bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise şunları söyledi:

"Bağcılar’ımızda kültür, sanat ve edebiyat adına çok güzel bir dünya oluşturduk. İstanbul’un kalbi şu anda ilçemizde atıyor. Fuar açılalı henüz 4 gün olmasına rağmen yaşadığımız yoğunluk bizi çok mutlu ediyor. Gece gündüz fuarımız çok canlı. Alanı dolduran her yaştan vatandaşımız kendi için bir şey buluyor. Fuar vesilesiyle hemşehrilerimiz sevdikleri yazarlarla buluşarak hem onları dinleme hem de kitaplarını imzalatma imkanı buluyor. Her zaman da ifade ettiğimiz gibi Bağcılar olarak kitapla yaşayan bir ilçeyiz. Herkesi etkinliğimize bekliyoruz."

18 Ekim 2024 Cuma günü başlayan fuar, 9 gün sürecek ve 26 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.