HABER

Bağcılar'da göreni şaşkına çeviren bina

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 07:42 | Son Güncelleme

Bağcılar'da bulunan 9 katlı binanın alttan 4 katı farklı bir bina, diğer 5 katı ise farklı bina gibi görünüyor. Binanın dış cephesinde çatlak ve döküntüler de dikkat çekiyor.

Bağcılar'da 9 katlı bir binayı görenleri şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Böyle bina görülmedi

Bağcılar'da bulunan 9 katlı binanın alttan 4 katı farklı bir bina, diğer 5 katı ise farklı bina gibi.
Üst üste iki binayı andıran yapının dış cephesindeki çatlak ve döküntüler de dikkat çekiyor. Dış cephesi tamamlanmamış olan zemin kat ve 1. kat, tekstil atölyesi olarak kullanılıyor. Diğer katlarda ise daireler yer alıyor.
Toplam 14 dairenin bulunduğu binanın sakinleri, apartmanın yan tarafında ve arkasında bulunan hükümet konağı inşaatı nedeniyle dış cephe çalışmalarına başlayamadıklarını belirtti. Daire sakinleri binanın görünümünden rahatsız olduklarını ifade ettiler.
Bina sakinlerinden tekstil atölyesinin sahibi Cebrail İlbeyi,şöyle konuştu:
"Binanın arkadan ve önden kötü görüntüleri var ama bu binanın arkadan ve önden yapılan inşaatlarıyla ilgili. Yandaki ve arkadaki inşaatlar bittiğinde dış cephe çalışması yapacaklar ve düzeltecekler. Binanın sağlamlığıyla ilgili raporları var. DASK raporları, belediyenin gelip kolon testi yaptığı ve bu binada sorun yok dediği raporları var. Bununla ilgili bir sorunu yok. Sadece inşaatların bitmesi bekleniyor. Bitince dış cephede giydirmeler, düzenlemeler yapılacak. Binanın hoş bir görüntüsü yok. Sanki ekleme yapılmış gibi görülüyor ama bu düzeltilecek. Bizimle ilgili bir şikayet yok, biz de şikayette bulunmadık. Daha önce bina sahipleri belediyeden bu binanın sağlamlığıyla ilgili çalışma yapması istendi. Arkada da hükümet konağı inşaatı devam ediyor. Hükümet konağı bittiğinde dış cephesi yapılacak."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar bina

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Bombayı patlattı! 'Milli takımı sana hazırlıyorum'

Bombayı patlattı! 'Milli takımı sana hazırlıyorum'

2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi! Korkunç olay!

2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi! Korkunç olay!

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda ölü var!

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda ölü var!

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da terör operasyonu! Gözaltılar var

Adana'da terör operasyonu! Gözaltılar var

Teröristlerin sığınakları imha edildi

Teröristlerin sığınakları imha edildi

Demirören Medya Grubu'nda üst düzey ayrılık! Şafak Ongan görevinden alındı

Demirören Medya'da üst düzey ayrılık!

Ağrı'da terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! O kurul yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi! Korkunç olay!

2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi! Korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.