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Bağcılar'da Gürcistan uyruklu kadın evde öldürülmüş halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 19:28 | Son Güncelleme

İstanbul Bağcılar'da Gürcistan uyruklu kadın evinde öldürülmüş halde bulundu. Ekipler kadının cansız bedeninde çok sayıda bıçak yarası tespit etti.

Bağcılar'da Gürcistan uyruklu kadın evde öldürülmüş halde bulundu

Barbaros Mahallesi 224 Sokak'ta oturan kimliği henüz öğrenilemeyen Gürcistan uyruklu kadından 2 gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA BIÇAK YARASI VE DARP İZLERİ GÖRÜLDÜ

Eve giren ekipler Gürcistan uyruklu kadının öldürüldüğünü tespit etti. Ekipler, kadının vücudunda çok sayıda bıçak yarası ve darp izleri olduğunu tespit etti.

Kadının cesedinin bulunduğu eve gelen olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

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