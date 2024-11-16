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  4. Bağcılar'da hareketli dakikalar: Maskeli grup polise saldırdı!

Bağcılar'da hareketli dakikalar: Maskeli grup polise saldırdı!

16.11.2024 23:23
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İstanbul Bağcılar'da yolu kapatan bir grup, polise taşlı saldırıda bulundu. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, grup sokak aralarına kaçarak uzaklaştı.

Bağcılar'da hareketli dakikalar: Maskeli grup polise saldırdı!

Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1716 Sokak'ta saat 21.30 sıralarında korsan gösteri düzenlendiği ihbarını alan polis harekete geçti. Maskeli oldukları ve yolu çöp konteynerleri ile kapattıkları öğrenilen 15-20 kişilik grup, sokağa gelen polis ekiplerine taşlı saldırıda bulundu.

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MOLOTOF VE EL YAPIMI PATLAYICIYLA SALDIRDILAR

Bu sırada çevreye molotof ve el yapımı patlayıcı attıkları belirlenen grup, polisin uyarılarının ardından sokak aralarına kaçarak uzaklaştı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, ekip otosunda hasar meydana geldi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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polis Bağcılar
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