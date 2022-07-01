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Bağcılar’da jet hızında soygun! 1 dakika içinde aracın içindekileri çalıp kaçtılar

01.07.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da su arıtma cihazı satan bir işyerine ait otomobilin arka camını kıran 3 hırsız jet hızında soygun yaptı. Hırsızların yaklaşık 1 dakika içinde 15 bin TL değerinde ürün çaldığı öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar’da jet hızında soygun! 1 dakika içinde aracın içindekileri çalıp kaçtılar

Bağcılar'da su arıtma cihazı satan bir işyerine ait otomobilin arka camını kıran hırsızlar, yaklaşık 1 dakika içinde 15 bin TL değerinde ürün çaldı. Olay dün sabah saatlerinde Bağcılar Güneşli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 hırsız su arıtma cihazı satan bir işyerine ait otomobilin arka camını kırdı. Daha sonra hırsızlar araçta bulunan 15 bin TL değerinde ürünleri yanaştırdıkları kamyonete yüklemeye başladı. Ürünleri çalan hırsızlar kısa sürede olay yerinden araçla kaçarak uzaklaştı.

POLİS EKİPLERİNE HABER VERDİ

Sabah işe gitmek için dışarı çıkan araç sahibi olayı fark edince polis ekiplerine haber verdi. Şikayet üzerine araçta parmak izi alıp incelemelerde bulunan polis ekipleri hırsızları yakalama çalışması başlattı.

hırsızlık

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"YAKLAŞIK YİRMİ SANİYEDE HER ŞEYİ HALLEDİP KAÇTIKLARINI GÖRDÜM"

Benzer şekilde araçlarına defalarca hırsız girdiğini anlatan Yusuf İşleyen, “Misafirliğe gitmiştim. Sabah saat 07.30 sıralarında kalkıp aracımın başına geçtiğim zaman arka camının patlatıldığını gördüm. Ondan sonra polis ekiplerine haber verdim. Olay yeri inceleme geldi. Kontrol ettiler. Parmak izi çıkmadı maalesef. Daha sonra kayıtları izlediğimde aracımın başına gelen üç kişinin camı patlattığını gördüm. Ondan sonra camı kırıp içerisinden cihazları ve takım çantasını aldıklarını gördüm. Yaklaşık yirmi saniyede her şeyi halledip kaçtıklarını gördüm. Şikayetçi oldum” dedi.

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