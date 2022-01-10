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Bağcılar’da kaçak cinsel içerikli ürün operasyonu! Piyasa değeri 15 milyon TL

10.01.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar’da kaçak cinsel ürünlerin bulunduğu depo ve imalathaneye, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık piyasa değeri 15 milyon lira olan kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen ürünlerin kalp krizi, yüksek tansiyon gibi ölümlere ve rahatsızlıklara yol açtığı belirtildi. Deponun kapısına iş ilanı asıldığı da görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar Çınar Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın altındaki depoda, cinsel içerikli ürünlerin kaçak olarak üretildiği istihbaratını aldı. Polis ekipleri 'cinsel performans arttırıcı' ürünlerin üretildiği bilgisine ulaştıkları imalathaneye baskın düzenledi.

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PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON TL

Yapılan operasyonda kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen ve ülkemizde yasak olan ‘Sildenafil’ isimli maddenin de kullanıldığı birçok ürün ve hammadde ele geçirildi.

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ELEMAN ARIYORLARMIŞ

Kalp krizi, yüksek tansiyon gibi ölümlere ve rahatsızlıklara yol açan, satışa hazır cinsel içerikli ürünlere yurt genelinde ve yurtdışında yayılmadan, ekipler tarafından el konuldu. İmalathanede yakalanan 2 kişi ise gözaltına alındı. Deponun kapısında ise imalathanede çalıştırılmak üzere eleman arandığı ilanının yer alması da dikkat çekti.

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Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin ise 15 milyon TL olduğu belirtildi.

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Emniyete götürülen şüpheliler H.D. ve E.Y.'nin işlemleri sürüyor. (İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Bağcılar
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