Bağcılar’da kaçak cinsel içerikli ürün operasyonu! Piyasa değeri 15 milyon TL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar Çınar Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın altındaki depoda, cinsel içerikli ürünlerin kaçak olarak üretildiği istihbaratını aldı. Polis ekipleri 'cinsel performans arttırıcı' ürünlerin üretildiği bilgisine ulaştıkları imalathaneye baskın düzenledi.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON TL

Yapılan operasyonda kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen ve ülkemizde yasak olan ‘Sildenafil’ isimli maddenin de kullanıldığı birçok ürün ve hammadde ele geçirildi.

ELEMAN ARIYORLARMIŞ

Kalp krizi, yüksek tansiyon gibi ölümlere ve rahatsızlıklara yol açan, satışa hazır cinsel içerikli ürünlere yurt genelinde ve yurtdışında yayılmadan, ekipler tarafından el konuldu. İmalathanede yakalanan 2 kişi ise gözaltına alındı. Deponun kapısında ise imalathanede çalıştırılmak üzere eleman arandığı ilanının yer alması da dikkat çekti.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin ise 15 milyon TL olduğu belirtildi.



Emniyete götürülen şüpheliler H.D. ve E.Y.'nin işlemleri sürüyor. (İHA-DHA)



