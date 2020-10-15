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Bağcılar'da kaldırımdaki gençlerin ölümden döndüğü anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2020 11:14 | Son Güncelleme

Bağcılar'da iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Park halindeki araç, çarpmanın etkisiyle kaldırımda bekleyen gençlerin üzerine savruldu. Gençlerin ölümden döndüğü kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Evren Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilin sürücüsü, aracını durdurmak için frene basmak isterken yanlışlıkla gaza bastı. Hızlanan otomobil kontrolden çıkarak park halindeki hafif ticari araca çarptı. Park halindeki araç kaldırımda bekleyen gençlere doğru savruldu. Aracın çarptığı gençlerden Kadir Silli de savrularak duvara çarptı. Silli, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaldırımda bekleyen gençlerden Nasip Acar, "Yukarıdan bir araba geliyordu. Biz de burada muhabbet ediyorduk. 'Yukarıdan gelen araba neden yavaşlamıyor' dedik. O an ben konuşamadım, heyecandan konuşmadım." dedi.

Balkondan yaşananları gören Mehmet Erdem Yılmaz ise, "Ben üst katta oturuyorum. Arkadaşlar sohbet ediyordu. Spor bir araba çok hızlı gelmeye başladı. Tam uyaracakken yetişemedim. Kadir arkadaşımızın aracı park halindeydi. Gelen araç otomatik olduğu için frene basmak yerine yanlışlıkla gaza bastı. Geldi park halindeki araca çarptı. Araç arkadaşlara çarptı. Arkadaş yere düştü, sonra kalktı. Allah'tan herhangi bir sorunu yok" ifadelerini kullandı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvelik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, gelen otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarptığı ve aracın kaldırımda bekleyen gençlere doğru savrulduğu, aracın çarptığı gencin savrularak duvara çarptığı görülüyor.

(DHA)

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