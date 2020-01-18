HABER
  4. Bağcılar'da kanalizasyon borusu patladı, yol trafiğe kapatıldı

Bağcılar'da kanalizasyon borusu patladı, yol trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 05:53 | Son Güncelleme

Bağcılar'da altyapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borusu patladı. Patlamanın meydana geldiği Gülbahar Caddesi göçük riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Olay, 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde yaşandı. Belediye ekiplerinin altyapı çalışması yaptığı sırada kanalizasyon borusu patladı. Patlama nedeniyle göçük riskine karşı, Gülbahar Caddesi trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin yapacağı inceleme sonucu, gerekli önlemlerin alınması sonrası caddenin tekrar trafiğe açılacağı bildirildi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Bağcılar Kaymakamlığı da, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yapılacak onarım çalışmalarının tamamlanabilmesi için Gülbahar Caddesi, Şehit Karcıoğlu Sokak ile 1481 Sokak kesişimi trafiğe kapatılmıştır" denildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
2 bin 200 gram uyuşturucu, 45 tarihi eser ele geçirildi2 bin 200 gram uyuşturucu, 45 tarihi eser ele geçirildi
51 ilde operasyon! 82 kişi tutuklandı51 ilde operasyon! 82 kişi tutuklandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar boru kanalizasyon borusu

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'daki 2 bin 200 gram uyuşturucu ve 45 tarihi eser ele geçirildi

2 bin 200 gram uyuşturucu, 45 tarihi eser ele geçirildi

51 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 82 kişi tutuklandı

51 ilde operasyon! 82 kişi tutuklandı

Trump'tan Hamaney'e uyarı: Sözlerine çok dikkat etmeli

Trump 'O' diyerek seslendi! "Çok dikkat etmeli"

Kırmızı ışıkta geçti, ortalık savaş alanına döndü

Ortalığı savaş alanına döndüren kaza

Edirne'de korkunç kaza! 3 ölü, 2 yaralı

Korkunç kaza! 3 ölü, 2 yaralı

Rahşan affı nedir? Rahşan affı ne zaman çıkarıldı?

Rahşan affı nedir? Rahşan affı ne zaman çıkarıldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.