Bağcılar'da karantina apartmanında 16 kişiden 10'u pozitif

Bağcılar Merkez Mahallesi, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahallesi'nde yer alan 4 apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Merkez Mahallesi'nde bulunan Aras Apartmanı'nda 16 kişinin yaşadığı ve 10 kişide koronavirüs olduğu belirtildi.

16 KİŞİDEN 10'U POZİTİF

Aras Apartmanı'nda oturan annesi, babası ve kendisinin testlerinin pozitif çıktığını söyleyen 18 yaşındaki Muhammed Ali Aras, “ Geçen hafta yüksek ateş ve öksürük vardı. Ailemizde 10 kişinin testi pozitif çıktı. Ailecek hastaneye gittik. Sağlık Bakanlığı kadınlar için eve ekip gönderdi. Hastanede hepimizin testleri yapıldı. 16 kişiyiz bu binada. 10 kişi pozitif. Diğerlerinin testi tekrar yapılacak. Evde kendimizi izole ettik. Sadece bir kişi yemek yapıyor. Herkes kendi odasında kalıyor. Evde maskesiz dolaşmıyoruz" dedi.

3 gün önce karantina altına alınan apartmana dün öğle saatlerinde bir ambulans gelmişti. Ambulansın kronik rahatsızlıkları bulunan annesi ve babası için geldiğini söyleyen Aras, “Annemle babamın kronik rahatsızlıkları var. Annem 33, babam 38 yaşında. Annemde tansiyon, babamda böbrek rahatsızlığı var. Onların şikayetleri biraz daha fazla. Dün de ambulans çağırdık. Hastaneye götürdüler, orada tedavi ettikten sonra eve geri gönderdiler" diye konuştu.