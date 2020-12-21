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Bağcılar'da kısıtlamada sokağa çıkıp halay çektiler

21.12.2020 10:05 | Son Güncelleme:
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Bağcılar'da kısıtlamada sokağa çıkıp halay çektiler

Bağcılar'da bir grup genç, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sokağa çıkıp halay çekti.

Olay, Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi 268 Sokak'ta dün akşam saatlerinde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı saatlerde bir grup genç, sokağa inerek müzik açıp halay çekti.

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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan gençler, sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, maskelerini de düzgün takmadı. Gençler, yüksek sesle müzik açarak mahalle sakinlerini rahatsız de etti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde, bir grup gencin açtıkları müzik eşliğinde sokakta halay çektiği görülüyor.

DHA

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