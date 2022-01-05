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  4. Bağcılar’da komşular arasında çamaşır asma kavgası: 1 yaralı

Bağcılar’da komşular arasında çamaşır asma kavgası: 1 yaralı

05.01.2022 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar’da iki komşu arasında çamaşır asma meselesi nedeniyle kavga çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Kavgaya karışanların olay yerinden kaçtıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 2436 Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, 4 katlı binada oturan Ramazan T. ile komşuları arasında çamaşır asma nedeniyle kavga çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede akrabalarında olay yerine gelmesi ile olay silahlı kavgaya dönüştü.

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AYAĞINDAN VURDU

Kavgada taraflardan birinin yakının silahla ateş açması sonucu Ramazan T.’nin kardeşi Recep T. ayağından vurulurken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Recep T. çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, şüpheli şahısların kaçış anları kameraya yansıdı. (İHA/DHA)

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Bağcılar
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