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  4. Bağcılar’da korku dolu saatler! Önce patladı sonra alev alev yandı

Bağcılar’da korku dolu saatler! Önce patladı sonra alev alev yandı

23.04.2021 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar’da sabaha karşı bir ambalaj fabrikasında patlama yaşandı. Patlama sonrası alev alev yanan fabrikaya çok sayıda itfaiye müdahale ederken fabrikada büyük hasar oluştu.

Bağcılar’da korku dolu saatler! Önce patladı sonra alev alev yandı

Olay, saat 05.00 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Koçman Caddesi’nde bulunan iki katlı bir ambalaj fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlama sonrası alev alev yanan binaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek yangın kontrol altına alındı. Olay sonrası fabrikada büyük hasar oluşurken patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama yangın Bağcılar

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