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Bağcılar'da korkutan yangın! Apartmanda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

30.01.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar'da bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan kişiler ise yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Nefes almakta zorlanan 2'si yatalak 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenlerle kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir kişiye de sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yangın saat 17.30 sıralarında Bağcılar'da 15 Temmuz Mahallesi 1473. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında çıktı. Giriş kattaki daire alev alev yanarken, üst katlarda duman altında kalınca bina sakinleri mahsur kaldı. Yangın nedeniyle mahallede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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ÜST KATLARDA MAHSUR KALANLAR İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise mahsur kalanları kurtarmak ve yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde binada dumanlardan dolayı mahsur kalan 2’si yatalak toplam 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yatalak hastaları tedbir amaçlı hastaneye kaldırırken, dumandan etkilenen 6 kişi de ayakta tedavi edildi.
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KURTARILMAYI BEKLEDİ, İNİNCE OĞLUNA SARILDI

İtfaiye ekipleri, oksijen tüpüyle binaya girerek vatandaşları kurtardı. Binanın ikinci katında mahsur kalan bir kişiyi kurtarmak için daireye giren ekipler, şahsı pencere çıkardı. Pencereden aşağıya bakan şahıs, oğlunu görünce kendisini unutup eşinin nerede ve nasıl olduğunu sordu. İtfaiye ekiplerinin merdivenli araç yardımıyla kurtardığı şahıs, aşağıya iner inmez oğluna sarıldı.

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ELEKTRİK KABLOLARINDA PATLAMA YAŞANDI

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında bina girişinde bulunan elektrik kablolarında patlamalar yaşandı. Yangın ekiplerin yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışma neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Bina içerisinde inceleme yapan ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalara başladı.

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Yangını görür görmez camı kırıp itfaiyeyi aradığını söyleyen mahalle sakini Ertan Çelebi, “Hanımla marketten geliyorduk. Hanım, ‘ev yanıyor’ dedi. İtfaiyeyi aradık. Camları kırdık. Havalansın diye. İtfaiye gelene kadar mahsur kalanlar oldu. İtfaiye geldikten sonra kurtardılar hepsini. Can kaybı yok. Dumandan etkilenenler var. Yatalak hasta da vardı. İçeride patlama da vardı” dedi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
yangın Bağcılar
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