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  4. Bağcılar'da kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Soyguncu böyle kaçtı

Bağcılar'da kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Soyguncu böyle kaçtı

19.03.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar'da kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli, kuyumcunun da silah çıkarması üzerine olay yerinden kaçtı. Olay aynı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli yakalandı.

Bağcılar'da kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Soyguncu böyle kaçtı

Olay, 4 Mart tarihinde Bağcılar, Merkez Mahallesi'nde bulunan kuyumcuda gerçekleşti. Şüpheli Raşit E.(44), öğle saatlerinde kuyumcuya girerek, yanında getirdiği laptop çantasından silah çıkardı. İşyeri çalışanı H.A.(39) ve M.B.(33)'ye silahını doğrultan şüpheli, ziynet eşyalarını getirdiği çantaya doldurmalarını söyledi. Konuşarak şüpheliyi oyalayan M.B., şüphelinin dalgın bir anında iş yerine ait bulundurma ruhsatlı tabancayı çıkardı. Bu durum karşısında panikleyen Raşit E., koşarak olay yerinden uzaklaştı. M.B. ve H.A., polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelinin eşkalini ve kimliğini tespit etti. Şüpheli Raşit E. ve olayı organize ettiği iddia edilen D.O(20) ve M.Ö.(28), kaldıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli Raşit E., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca, Raşit E.'nin 8, D.O.'nun 3 ve M.Ö.'nün ise 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu İstanbul

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