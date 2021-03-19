Bağcılar'da kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Soyguncu böyle kaçtı

Olay, 4 Mart tarihinde Bağcılar, Merkez Mahallesi'nde bulunan kuyumcuda gerçekleşti. Şüpheli Raşit E.(44), öğle saatlerinde kuyumcuya girerek, yanında getirdiği laptop çantasından silah çıkardı. İşyeri çalışanı H.A.(39) ve M.B.(33)'ye silahını doğrultan şüpheli, ziynet eşyalarını getirdiği çantaya doldurmalarını söyledi. Konuşarak şüpheliyi oyalayan M.B., şüphelinin dalgın bir anında iş yerine ait bulundurma ruhsatlı tabancayı çıkardı. Bu durum karşısında panikleyen Raşit E., koşarak olay yerinden uzaklaştı. M.B. ve H.A., polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelinin eşkalini ve kimliğini tespit etti. Şüpheli Raşit E. ve olayı organize ettiği iddia edilen D.O(20) ve M.Ö.(28), kaldıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli Raşit E., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca, Raşit E.'nin 8, D.O.'nun 3 ve M.Ö.'nün ise 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

