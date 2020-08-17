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  4. Bağcılar'da markette dere düşen parayı gören adam böyle cebine attı

Bağcılar'da markette dere düşen parayı gören adam böyle cebine attı

İLGİNÇ HABERLER  | 17.08.2020 09:30 | Son Güncelleme

Bağcılar’da bir markette alışveriş yapan adam yere düşen parayı görünce önce ayağının altında gizledi, sonra cebine attı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Olay, Bağcılar Fevziçakmak Mahallesinde dün 16.25’de bir markette meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, eşiyle alışveriş yapan bir kadın kasada aldığı ürünleri poşetlediği sırada yere 100 lira düşürdü. Marketten çıkan kadın birkaç dakika sonra parasının kaybolduğunu fark ederek markete döndü. Kadın, market çalışanlarına durumu anlatarak yardım istedi. Çalışanlarla birlikte markette parayı arayan kadın bulamayınca güvenlik kameralarına bakmak istedi.

YERE DÜŞEN PARAYI ÖNCE AYAĞIYLA GİZLEDİ SONRA CEBİNE ATTI

Güvenlik kameralarını izleyen kadın düşürdüğü paranın sadece birkaç dakika içinde çalındığını görünce şoke oldu. Kameralara yansıyan görüntülerde, kadın marketten çıktıktan hemen sonra bir adamın yanında 2 tane küçük çocukla kasaya geldiği görülüyor. Adam aldığı ürünleri poşetlediği sırada yerdeki parayı fark ediyor. Parayı ayakkabısının altında gizleyen adam ürünlerini poşetlemeye devam ediyor. Bir süre sonra ürünlerini poşetlemeyi bitiren adam ayakkabısının altına gizlediği parayı kaşla göz arasında cebine atarak marketten çıkıyor.

(İHA)

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