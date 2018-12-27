Bağcılar'da motosikletli kurye kaza yaptı: 1 ölü

Kaza Bağcılar, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece aldığı siparişi götürmek için çalıştığı iş yerinin motosikletine binen Mehmetcan Sönmez (19) isimli çalışan paketi götürmek için yola çıktı.

Beton mikserin altında kaldı!

Motosiklet sürücüsü Birlik Caddesi'ne geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında park halinde duran 26 RP 403 plakalı otobüs çarptı. Dengesini kaybederek yere düşen motosiklet sürücüsü o sırada caddeden geçmekte olan Adem Arslantürk isimli sürücünün kullandığı 34 NG 8998 plakalı beton mikserinin altında kaldı.

Kaza sonrası kamyon sürücüsü hemen aracı durdurup yardıma koşarken bir yandan da olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de caddeyi çift yönlü kapatarak olay yeri çalışması yaptı. Bu sırada ölen motosiklet sürücüsünün yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdiği görüldü.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan motosiklette çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.