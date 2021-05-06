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  4. Bağcılar’da önce boğulmak istenen sonra yakılarak gasbedilen kadın hayatını kaybetti

Bağcılar’da önce boğulmak istenen sonra yakılarak gasbedilen kadın hayatını kaybetti

06.05.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar’da önce boğulmak istenen ve sonra yakılarak altınları gasbedilen yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede olaydan 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Bağcılar Güneşli Mahallesi 1262. Sokak üzerindeki bir evde 25 Nisan günü yaşanan olayda, Gülcemal Coşar (71), anaokulunda yönetici asistanı olan G.A. tarafından önce eşarpla boğulmaya çalışılmış, daha sonra da kolundaki altınları gasbedilerek yakılarak öldürülmek istenmişti.

11 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

Olayın ardından G.A. kaçarak kayıplara karışırken, yaşlı kadın ise oğlu ve kızını arayıp yardım istemiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesinin ardından olayı gerçekleştirdiği tespit edilen G.A. gözaltına alınmış ve işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Gülcemal Coşar'ın, 11 gün sonra yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. (İHA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti İstanbul Bağcılar
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