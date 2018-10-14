Bağcılar'da ortaya çıktı! Gizlice apartmanlara girip çatıdan çatıya atladı

Türkiye’nin, metrobüs üzerinde 12 durak boyunca yolculuk yapmasıyla tanıdığı parkur sporcusu Jack Kayhaoğlu, bu kez yüksek bir binanın çatısından başka çatıya atlamak için arkadaşlarıyla plan yaptı. Çılgın gençler Bağcılar Çiftlik Mahallesi’ndeki yüksek bir apartmana gizlice girerek izinsiz şekilde çatısına çıktı.
Çatıda bir süre dolaşan gençler ardından takla atarak karşı çatıya geçti. Bir anlık hatanın ölümle sonuçlanacağının farkında bile olmayan olmayan gençler, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı. Yürekleri ağza getiren tehlikeli oyunu saniye saniye kaydeden gençler, bir de sosyal medyadan yayınladı.
Kaynak: İHA
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