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Bağcılar'da silahlı saldırı! 1'i çocuk 3 yaralı: "Geldik baktık çocuk yaralıydı"

26.03.2023 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Kimliği tespit edilemeyen saldırgan husumetlisiyle tartıştıktan sonra silahıyla dehşet saçtı. O sırada sokaktan geçen bir çocuk da yaralandı. Silah seslerini duyan bir vatandaş olayla ilgili, "5 yada 6 el silah sesi duyduk. Sonra geldik köşeye baktık, 3 kişi vurulmuştu, biri çocuktu, 8 yada 10 yaşlarında. Tam olarak yetişemedim." ifadelerini kullandı.

Bağcılar'da silahlı saldırı! 1'i çocuk 3 yaralı: "Geldik baktık çocuk yaralıydı"

Bağcılar'da bir kişinin husumetlisine silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda biri çocuk 3 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinen kaçarken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Olay, 20.00 sıralarında Sancaktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan isimleri öğrenilemeyen iki kişi Osmangazi Caddesi'nde karşı karşıya geldi. Üzerinde silah bulunan bir kişi husumetlisine silahla ateş açtı. Olayda, saldırıya uğrayan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile birlikte, caddede yürüyen biri çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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'5 YADA 6 EL SİLAH SESİ DUYDUK'

Yaşananları anlatan bir vatandaş, "Biz yukarıda yemek yiyorduk, iftar yapıyorduk. 5 yada 6 el silah sesi duyduk. Sonra geldik köşeye baktık, 3 kişi vurulmuştu, biri çocuktu, 8 yada 10 yaşlarında. Tam olarak yetişemedim. Saat 20.00 gibi oldu. Muhtemelen ayaklarından vurulmuştu" dedi. (DHA)


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Bağcılar Silahlı çatışma

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