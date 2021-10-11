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Bağcılar'da taş fırlatarak ATM'leri kullanılmaz hale getiren kişi kamerada

11.10.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da bir kişi, yerden aldığı taşları ATM'lere fırlatarak zarar verdi. ATM'leri kullanılmaz hale getirirken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şahıs yakalandı.

Olay, 05 Ekim'de Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi Namıkkemal Caddesi üzerinde 03.50 sıralarında meydana geldi.

Cadde üzerinde ilerleyen bir kişi bir anda eline geçirdiği taşları ATM'lere fırlatarak zarar verdi. ATM'leri kullanılmaz hale geldiği belirlenirken, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri şahsın kimliğini tespit etti. ATM'lere zarar verdiği tespit edilen E.B.(38) Bağcılar ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde yakalandı. İfadesinde alkollü olduğunu, bir anlık sinir esnasında olayı gerçekleştirdiğini öne süren şahsın, "uyuşturucu madde ticareti" ve benzeri gibi suçlardan çok sayıda sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahsın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, şahsın ATM'lere taş fırlattığı anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Bağcılar
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