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Bağcılar'da tedirgin eden görüntü! Mahalleli içeriye giremiyor: İçeride çok ölü var

08.03.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar'da mahalleyi mesken tutan köpekler tedirginlik yaratmaya devam ederken, köpeklerin birbirlerini öldürdükleri iddia edildi. Özel mülk olduğu için içeri giremediklerini belirten Burcu Günenç, "Bağcılar Belediyesi'ne başvurduk, 'Alan elverişli olmadığı için alamıyoruz' diyorlar. Bu açlıkla hayvanlar sokağa çıkarsa da insanlara zarar verebilirler. Yavrular büyük hayvanlar tarafından öldürülüyor, çünkü açlar. İçeride çok ölü var'' ifadelerini kullandı.

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü! Mahalleli içeriye giremiyor: İçeride çok ölü var

İstanbul Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan eski demir çelik fabrikası 8 sene önce faaliyetini durdurdu. Fabrika yıkıldıktan sonra 50 bin metrekarenin üzerinde olduğu belirtilen alan köpeklere kaldı. Çevredekiler, sayıları her geçen gün artan köpeklerin zarar verme ihtimalinden dolayı çocuklarını alandan uzak tutmaya çalışıyor. İçeride birbirleri ile dalaşan köpekler, çevredekilerin iddiasına göre birbirlerini de öldürüyor. Vatandaşların aradığı Bağcılar Belediyesi'ne bağlı ekiplerin de fabrika alanının özel mülk olmasından dolayı köpeklere müdahale edemediği öne sürülüyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen çabalarını sürdüren hayvanseverler, köpekler için çözüm arayışlarını sürdürüyor. Hayvanseverler, eski fabrika arazisinin özel mülk olmasından kaynaklı nedenlerle içeri girmekte zorluk yaşadıklarını dile getiriyor.

"TESPİT EDEBİLDİĞİMİZ 200'ÜN ÜZERİNDE SOKAK HAYVANI VAR"

Çevrede oturan hayvansever Burcu Günenç "Burası eski bir fabrika alanı Bağcılar'da. 50 dönümlük alan içerisinde kısırlaştırma çalışması yapılmadığından dolayı bizim tespit edebildiğimiz, 200'ün üzerinde sokak hayvanı var. Sürekli yavrulamaya devam ettikleri için çok sayıda yavru köpek var. Besleyen yok. Kendi çabamızla besleme yapmaya çalıştık. Mama fiyatlarından dolayı kuru mama alamıyoruz. Artık birbirlerini boğmaya başladılar" dedi.

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"KÖPEKLER PARÇALANMIŞ, DİĞER PARÇALARI YENMİŞ"

Özel mülk olduğu için içeri giremediklerini belirten Burcu Günenç, "Bağcılar Belediyesi'ne başvurduk, 'Alan elverişli olmadığı için alamıyoruz' diyorlar. Bu açlıkla hayvanlar sokağa çıkarsa da insanlara zarar verebilirler. Yavrular büyük hayvanlar tarafından öldürülüyor, çünkü açlar. İçeride çok ölü var. Kimisi hayvanların durumundan şikayetçi, kimisi çok havlıyorlar diye şikayetçi. Parçalanmış köpekler, köpeğin diğer parçaları yenmiş" şeklinde konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bağcılar
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