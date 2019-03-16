HABER

Bağcılar'da trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 03:31 | Son Güncelleme

İstanbul TEM Otoyolu'nda trafik kazası meydana geldi. Kazada, sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan 3 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Bağcılar'da trafik kazası: 3 yaralı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar TEM Otoyolu Basın Ekspres mevkisinde, Ertan Eryılmaz yönetimindeki 34 TG 5770 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha sonra 10 ED 115 plakalı otomobile çarptı.

Kazada çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan ve isimleri henüz belirlenemeyen 3 yolcu, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kapanan yol, hasarlı araçların çekilmesinin ardından kontrollü olarak tek şeritten ulaşıma açıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

PARTNERİnsan hiç mi yaşlanmaz?İnsan hiç mi yaşlanmaz?
Bağcılar'da trafik kazası: 3 yaralıBağcılar'da trafik kazası: 3 yaralı
Osmaniye’de MHP seçim minibüsü kaza yaptı 2 yaralıOsmaniye’de MHP seçim minibüsü kaza yaptı 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

HDP'den çok konuşulacak açıklama: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...

HDP'den çok konuşulacak açıklama: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Ümit Karan tarih yazıyor!

Ümit Karan tarih yazıyor!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

CHP'li vekile camide büyük şok!

CHP'li vekile camide büyük şok!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde deprem!

Zeytinburnu'nda korkunç olay! Dövüp dereye attılar

Korkunç olay! Dövüp dereye attılar

Türkiye'den Yunanistan'ın Ege açıklamalarına tepki

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!

Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.