Bağcılar'da trafikte tartıştığı sürücüye saldırdı! İçişleri Bakanı Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek duyurdu

İstanbul Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde aracıyla seyreden O.K. (35), dün trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı başka bir sürücü tarafından darbedildi.

KAFASINA ALDIĞI DARBEYLE BAYILDI

Kafasına aldığı darbeyle baygınlık geçiren sürücüye çevredekiler müdahale etti. Saldırının görüntüleri ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Temmuz'da Bağcılar'da meydana gelen, sosyal medyada yer alan ve trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden kişiyle ilgili görüntülerin Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından incelendiğini belirtti.

"AFFETMEYECEĞİZ"

Saldırıya uğrayan kişinin O.K, şüphelinin ise E.C. olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüpheli şahıs E.C. hakkında daha önce de çeşitli suçlarından işlem yapıldığı belirlenmiştir. Şahıs, Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü 100.Yıl Kemalpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Darp edilen şahsın tedavisi devam etmektedir.

Halkımızın huzurunu bozanları, trafikte saldırgan tavırlar sergileyenleri, düğün konvoyu ya da asker uğurlama diyerek yolları kapatanları, masum insanların canına kast edenleri affetmeyeceğiz. Bunları yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız."

GEREĞİ YAPILDI - 24



Sosyal medyada yer alan ve trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahısla ilgili görüntüler Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından incelenmiştir.



Olayın 27 Temmuz 2024 tarihinde Bağcılar’da meydana geldiği, saldırıya uğrayan şahsın O.K.;… pic.twitter.com/lePMUoZLTI — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 29, 2024

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır