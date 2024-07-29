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Bağcılar'da trafikte tartıştığı sürücüye saldırdı! İçişleri Bakanı Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek duyurdu

29.07.2024 23:17
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İstanbul Bağcılar'da bir sürücü, yol verme nedeniyle trafikte tartıştığı başka bir sürücüyü darbetti. Vatandaşların çektiği görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yer alan görüntülerin Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından incelendiğini ve ardından şüphelinin yakalandığını duyurarak "trafikte saldırgan tavırlar sergileyenleri affetmeyeceğiz" dedi.

Bağcılar'da trafikte tartıştığı sürücüye saldırdı! İçişleri Bakanı Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek duyurdu

İstanbul Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde aracıyla seyreden O.K. (35), dün trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı başka bir sürücü tarafından darbedildi.

KAFASINA ALDIĞI DARBEYLE BAYILDI

Kafasına aldığı darbeyle baygınlık geçiren sürücüye çevredekiler müdahale etti. Saldırının görüntüleri ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Temmuz'da Bağcılar'da meydana gelen, sosyal medyada yer alan ve trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden kişiyle ilgili görüntülerin Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından incelendiğini belirtti.

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"AFFETMEYECEĞİZ"

Saldırıya uğrayan kişinin O.K, şüphelinin ise E.C. olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüpheli şahıs E.C. hakkında daha önce de çeşitli suçlarından işlem yapıldığı belirlenmiştir. Şahıs, Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü 100.Yıl Kemalpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Darp edilen şahsın tedavisi devam etmektedir.

Halkımızın huzurunu bozanları, trafikte saldırgan tavırlar sergileyenleri, düğün konvoyu ya da asker uğurlama diyerek yolları kapatanları, masum insanların canına kast edenleri affetmeyeceğiz. Bunları yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız."

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Ali Yerlikaya trafik
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