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Bağcılar'da vahşet! Girdiği evde 12 yaşındaki çocuğu taşla vurarak öldürdü! Kardeşini de yaraladı

14.01.2025 00:21
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İstanbul Bağcılar’da kan donduran bir olay yaşandı. 5 katlı binanın giriş katındaki daireye giren kimliği belirsiz bir kişi, evde bulunan M.S. (12) ile kardeşi A.S.'ye (5) taşla saldırdı. Saldırıda A.S. yaralanırken ablası M.S. hayatını kaybetti. Olay yerinde sinir krizi geçiren anne G.S. hastanede tedavi altına alındı.

Bağcılar'da vahşet! Girdiği evde 12 yaşındaki çocuğu taşla vurarak öldürdü! Kardeşini de yaraladı

Olay, akşam saat 17.00 sıralarında Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir eve giren kimliği belirsiz şahıs, evde bulunan çocuklara taşla saldırdı.

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12 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 12 yaşındaki kız çocuğu M.S’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
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ACILI ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

M.S.’nin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla morga kaldırıldı.

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Başından ve gözünden yaralanan 5 yaşındaki kardeşi A.S. ise sağlık ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Sinir krizi geçiren yabancı uyruklu anne G.S. ise ekiplerce aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. (DHA-İHA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Bağcılar
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