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  4. Bağcılar'da yangın paniği! Çatıdan atladı

Bağcılar'da yangın paniği! Çatıdan atladı

27.04.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede her yeri kaplarken çatıda mahsur kalan ve paniğe kapılan bir vatandaş, aşağı atladı. O anlarsa kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay Kirazlı Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı. Bu sırada panikle çatıya çıkan bir vatandaş mahsur kaldı.

BATTANİYE'NİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Alevlerden kurtulmak için çatından aşağı sarkmaya çalışan şahıs, vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine düştü.

O anlar kameralara da saniye saniye yansıdı. Panikle aşağı atlayarak yaralanan vatandaşa sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesinin arından yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı. Yangından kurtarılan bir başka vatandaşa ise sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptı.

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Mahallede büyük paniğe neden olan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın itfaiyenin uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

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(İHA)

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yangın Bağcılar

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