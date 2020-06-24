Bağcılar'da yol çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Olay Yenimahalle Mahallesi Bağcılar Asfaltı Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Özel Halk otobüsünün geçişi sırasında sağanak yağış sebebiyle yolda çökme oluştu. İçinde yolcuların da bulunduğu otobüsün arka sağ tekerleği çukurda kaldı. Askıda kalan otobüsün içindeki yolcular yara almadan dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Caddeye gelen itfaiye ekipleri askıda kalan otobüsü çıkarmak için çalışma yaparken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Otobüsü kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı. Otobüsün yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

'OTOBÜS GEÇERKEN BİRDEN BİRE ÇÖKTÜ'



Otobüs şoförü, "Yoldan sel geliyordu. Otobüsle geçerken birden bire çöktü. Geçebilecek durumdaydık ama geçemedik. Geçerken çöktü. İçeride yolcu vardı ama herhangi bir sıkıntı yok indirdik" dedi.

Kaynak: DHA



