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Bağcılar'da yol çöktü! TIR mahsur kaldı

03.02.2021 16:31 | Son Güncelleme:
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Bağcılar'da yol çöktü! TIR mahsur kaldı

Adana'dan İstanbul'a 14 ton ipliğin getirildiği TIR, Bağcılar'da çöken yolda mahsur kaldı. Sokak trafiğe tamamen kapanırken TIR için uzun süre çekicinin gelmesi beklendi.

Olay, Bağcılar Bağlar Mahallesi 15. Sokak'ta öğlen saatlerinde meydana geldi. Adana'dan İstanbul'a 14 ton ipliğin getiren TIR, Bağcılar Bağlar Mahallesi 15. Sokak'a geldiği sırada üzerinden geçtiği yol çöktü. Çöken yola saplanınca TIR hareket edemez hale geldi ve sokak trafiğe tamamen kapandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İplik yüklü TIR'ın kaldırılması için uzun süre çekici gelmesi beklendi. Saatler sonra gelen çekici ile mahsur kalan TIR bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun çöken kısmı güvenlik şeridi ile kapatıldı.

Bölgede minibüs şoförlüğü yapan Dinçer Yurtsever, “Burası iki ayda bir çöküyor. İki parmak asfalt var. Doğru düzgün bir şey yapsınlar. Buradan servis, toplu taşıma geçiyor." dedi. (DHA)

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