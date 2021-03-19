HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bağcılar'da yürekler ağza geldi! Bebeğin ezilmekten kurtulduğu anlar kamerada

Bağcılar'da yürekler ağza geldi! Bebeğin ezilmekten kurtulduğu anlar kamerada

19.03.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar’da annesinin marketin önünde bıraktığı bebek, içinde bulunduğu bebek arabasıyla birlikte yola düştü. Park için kaldırıma yanaşan sürücünün bebeği görüp son anda durduğu olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Bağcılar Kirazlı’da öğle saatlerinde meydana geldi.

SON ANDA DURDU

Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki bebeğin annesi olduğu öğrenilen kadın, bebek arabasını girdiği marketin önünde bıraktı. Kaldırımda duran bebek arabası, içinde bulunan poşetlerin ağırlığını kaldıramayarak geri geri gitti ve kaldırımdan yola devrildi. O esnada park etmek üzere kaldırıma yaklaşan aracın sürücüsü, bebeğin içinde bulunduğu bebek arabasının yolda düştüğünü görerek son anda durdu.

Bebeğin düştüğünü gören, annesi, aracın sürücüsü ve çevre dükkanlardaki esnaflar esnaf bebeğin yanına koştu.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bebeğin yara almadığı olay, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bebek arabasının geri geri gidip yola düştüğü, aracın son anda durduğu ve insanların bebeğin yanına koştuğu görülüyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmediAstıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmedi
Bir anda genç kıza saldırdı! Herkes şoke olduBir anda genç kıza saldırdı! Herkes şoke oldu
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Sivas'ta topladığı paraları ekmeğin arasına saklayan dilenci şaşırttı

Ekmeğin arasından bakın ne çıktı! Ekipler bile şaştı kaldı

Sivas'ta korku dolu anlar! Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

Ölümle burun buruna! O anlar saniye saniye görüntülendi

Erzincan’da liseli kızların kavgası saniye saniye kamerada

Bir anda genç kıza saldırdı! Herkes şoke oldu

Zile basan hırsız hayatının şokunu yaşadı! Ev sahibinden sopalı dayak kamerada

Zile basarak evleri kontrol ediyordu hayatının şokunu yaşadı

Seri kaçak: Yaşlı bir kadın uçağa 30 kez kaçak bindi

Seri kaçak yolcu: Uçağa 30 kez biletsiz kaçak bindi!

NASA, Mars kaşifi Perseverance'ın yüzeydeki ilerleyişinin ilk sesini yayınladı

Gürültülü ve korkutucu! NASA böylesini ilk kez yayınladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.