Bağcılar'da yürekler ağza geldi! Bebeğin ezilmekten kurtulduğu anlar kamerada

Olay Bağcılar Kirazlı’da öğle saatlerinde meydana geldi.

SON ANDA DURDU

Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki bebeğin annesi olduğu öğrenilen kadın, bebek arabasını girdiği marketin önünde bıraktı. Kaldırımda duran bebek arabası, içinde bulunan poşetlerin ağırlığını kaldıramayarak geri geri gitti ve kaldırımdan yola devrildi. O esnada park etmek üzere kaldırıma yaklaşan aracın sürücüsü, bebeğin içinde bulunduğu bebek arabasının yolda düştüğünü görerek son anda durdu.

Bebeğin düştüğünü gören, annesi, aracın sürücüsü ve çevre dükkanlardaki esnaflar esnaf bebeğin yanına koştu.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bebeğin yara almadığı olay, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bebek arabasının geri geri gidip yola düştüğü, aracın son anda durduğu ve insanların bebeğin yanına koştuğu görülüyor.

(İHA)

