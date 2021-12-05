Bağcılar'daki bir apartmanda patlama! Ekipler olay yerinde

İstanbul Bağcılar'daki Yıldıztepe Mahallesi 548 Sokak'taki 3 katlı apartmanın üst katında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlama nedeniyle dairede yangın çıkarken, binanın çatısından kopan parçalar ve camlar çevreye saçıldı.

KORKUDAN FENALAŞTI

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye etti. Yangın sırasında evden çıkarılan bir kadına da fenalaşması üzerine ambulansta müdahale edildi.

Apartmanın bitişiğindeki binaya da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden engellendi.

EKİPLER İNCELEME YAPTI

Çevreye yayılan gaz kokusu nedeniyle bölgeye sevk edilen İGDAŞ ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda doğalgaz patlaması yaşandğı belirlendi.

"ÖNCE PATLAMA OLDU, BÜTÜN BİNALAR SALLANDI"

Mahalle sakini Salih Kahveci, "Yukarı cama çıktığımda karşı komşunun çatısı uçtu. İlk başta bir şey yoktu, sonra birden alevler çıkmaya başladı. Sonra yangın büyüdü çatı yandı. Evde kimsenin olup olmadığını bilmiyoruz. Önce patlama oldu, bütün binalar birden salladı" dedi.

"BAM DİYE BİR SES GELDİ"

Bir diğer mahalle sakini Ali Çolak, "Biz arkadaşlarla oturuyorduk. 'Bam' diye bir ses geldi. Ne olduğunu anlamadık. Geldik baktık çatıyı alevler almış. Yaralı yok. Bir kadın kendinden geçmişti onunda durumu iyi" ifadesinin kullandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binada maddi hasar oluştu. Öte yandan, patlamanın yaşandığı ev sakinlerinin memleketinde olduğu evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Binanın çevresinde güvenlik önlemi alan polis, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Yoğun dumanın oluştuğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin yangını soğutma çalışması devam ediyor.

Bu arada, patlamanın yaşandığı dairede kimsenin olmadığı öğrenildi.

DHA-İHA- AA

