Bağcılar'daki dehşet veren olayda 'yasak aşk' iddiası

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bağcılar Güneşli Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelmiş, Özcan D. (33) isimli kişi markette kasiyer olan İkram Ö.'yü (31) dışarıya çağırmış ve yanında getirdiği silahla kurşun yağmuruna tutarak olay yerinden kaçmıştı. Kurşunların hedefi olan İkram Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, sokaktan geçmekte olan bir kişi de kolundan yaralanmıştı.

'YASAK AŞK' İDDİASI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürerken, şüpheli Özcan D. cinayette kullandığı silahla birlikte Tuzla'da polise teslim oldu. Şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette ifadesi alınan Özcan D., kurşun yağmuruna tuttuğu İkram Ö.'yü eski karısıyla birlikte olduğu için öldürdüğünü iddia etti. Buradaki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

