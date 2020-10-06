HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bağcılar'daki dehşet veren olayda 'yasak aşk' iddiası

Bağcılar'daki dehşet veren olayda 'yasak aşk' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 14:40 | Son Güncelleme

Bağcılar'da marketten çağırdığı kasiyeri kurşun yağmuruna tutan kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette ifadesi alınan Özcan D., kurşun yağmuruna tuttuğu İkram Ö.'yü eski karısıyla birlikte olduğu için öldürdüğünü iddia etti.

Bağcılar'daki dehşet veren olayda 'yasak aşk' iddiası

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bağcılar Güneşli Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelmiş, Özcan D. (33) isimli kişi markette kasiyer olan İkram Ö.'yü (31) dışarıya çağırmış ve yanında getirdiği silahla kurşun yağmuruna tutarak olay yerinden kaçmıştı. Kurşunların hedefi olan İkram Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, sokaktan geçmekte olan bir kişi de kolundan yaralanmıştı.

'YASAK AŞK' İDDİASI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürerken, şüpheli Özcan D. cinayette kullandığı silahla birlikte Tuzla'da polise teslim oldu. Şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette ifadesi alınan Özcan D., kurşun yağmuruna tuttuğu İkram Ö.'yü eski karısıyla birlikte olduğu için öldürdüğünü iddia etti. Buradaki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü! 3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü!
Bu uyarı tüm İstanbullulara: 70-80 gün kaldı, acilen...Bu uyarı tüm İstanbullulara: 70-80 gün kaldı, acilen...
Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Herkes için HES zorunlu mu olacak?
Herkes için HES zorunlu mu olacak?
Çok sayıda kişi "Swinger" operasyonunda gözaltına alındı
Çok sayıda kişi "Swinger" operasyonunda gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Galatasaray'da gece yarısı Muslera kararı
Galatasaray'da gece yarısı Muslera kararı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Diğer Haberler
İstanbul için çok kritik kuraklık uyarısı: 70-80 günlük su kaldı
Bu uyarı tüm İstanbullulara: 70-80 gün kaldı, acilen...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme
Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme
Hastanede 'beyaz kod' alarmı! 2 doktor ile bir polise saldırı
Hastanede 'beyaz kod' alarmı! 2 doktor ile bir polise saldırı
Kütahya'da koronavirüsten ölen 5 kişi tabutlarıyla gömüldü
Koronavirüsten ölen 5 kişi tabutlarıyla gömüldü
Adana'da market soygunu! Dehşet anları kamerada
Adana'da market soygunu! Dehşet anları kamerada
Kızlarına cinsel istismarla suçlanan babanın 'hastalık' iddiası çürütüldü
Kızlarına cinsel istismarda bulunmuştu! Yalanı ortaya çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.